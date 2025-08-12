https://1prime.ru/20250812/ator-860630433.html
В АТОР рассказали о ситуации с пожарами в Черногории
В АТОР рассказали о ситуации с пожарами в Черногории
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Радио и телевидение Черногории со ссылкой на Elektrodistributivni system (Электросети) республики накануне передало, что ряд населенных пунктов к северу от столицы Черногории Подгорицы остался без электричества из-за леcных пожаров. "Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы в безопасности", - сообщили в ассоциации. Всего, по данным АТОР, в Черногории сейчас могут находиться около 8,5 тысячи российских туристов. Из них порядка 2 тысячи в отелях, остальные - в апартаментах, квартирах и других индивидуальных средствах размещения.
