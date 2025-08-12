Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР рассказали о ситуации с пожарами в Черногории - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/ator-860630433.html
В АТОР рассказали о ситуации с пожарами в Черногории
В АТОР рассказали о ситуации с пожарами в Черногории - 12.08.2025, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о ситуации с пожарами в Черногории
Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T14:07+0300
2025-08-12T14:07+0300
туризм
бизнес
черногория
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860630280_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_9611d387a22f3b31dca07c550bb53efd.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Радио и телевидение Черногории со ссылкой на Elektrodistributivni system (Электросети) республики накануне передало, что ряд населенных пунктов к северу от столицы Черногории Подгорицы остался без электричества из-за леcных пожаров. "Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы в безопасности", - сообщили в ассоциации. Всего, по данным АТОР, в Черногории сейчас могут находиться около 8,5 тысячи российских туристов. Из них порядка 2 тысячи в отелях, остальные - в апартаментах, квартирах и других индивидуальных средствах размещения.
https://1prime.ru/20250812/ator-860629378.html
черногория
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860630280_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_86984eadf610b096aac9bc52684fd46b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, черногория, атор
Туризм, Бизнес, ЧЕРНОГОРИЯ, АТОР
14:07 12.08.2025
 
В АТОР рассказали о ситуации с пожарами в Черногории

АТОР: очаги пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от курортов

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанкГород Будва в Черногории
Город Будва в Черногории - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, отдыхающие там россияне в безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Радио и телевидение Черногории со ссылкой на Elektrodistributivni system (Электросети) республики накануне передало, что ряд населенных пунктов к северу от столицы Черногории Подгорицы остался без электричества из-за леcных пожаров.
"Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы в безопасности", - сообщили в ассоциации.
Всего, по данным АТОР, в Черногории сейчас могут находиться около 8,5 тысячи российских туристов. Из них порядка 2 тысячи в отелях, остальные - в апартаментах, квартирах и других индивидуальных средствах размещения.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
В АТОР оценили возможность отмены системы "все включено" в Турции
13:46
 
ТуризмБизнесЧЕРНОГОРИЯАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала