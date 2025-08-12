https://1prime.ru/20250812/avto-860591848.html
Средняя стоимость подержанных автомобилей вернулась к уровню 2023 года
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В июле средняя цена подержанных автомобилей не старше 15 лет в России опустилась до 2,15 млн рублей по сегменту китайских марок. Снижение составило 1% к показателям июня и 4% за год. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксировано снижение на 1% за месяц, до 2,3 млн рублей. Результат год к году — минус 7,7%. Автомобили российских марок оказались менее подвержены изменению по итогам июля их средняя стоимость составила 694 тыс. рублей, что на 0,5% ниже, чем месяцем ранее, и на 1,2% — ниже результатов июля 2024 года.В числе ключевых причин снижения цены на вторичном рынке остаются избыточное предложение и продолжающийся сдвиг спроса: многие продавцы по-прежнему завышают ожидаемую стоимость своих машин, а рынок кредитов остаётся крайне осторожным — высокие ставки ограничивают количество потенциальных покупателей.География снижения охватила практически все федеральные округа: максимальное падение средней цены в июле отмечено в Тульской, Архангельской областях, Приморском и Алтайском краях (от –3,5% до –4,5% за месяц). В Московском регионе снижение за месяц достигло 1,7% (до 2,73 млн рублей), в Петербурге и Ленинградской области — минус 1,5% (до 2,10 млн руб.), а на Алтае и в ряде областей средней полосы — от 2% до 3,5%. Даже в традиционно стабильных регионах Южного федерального округа, Поволжья и Сибири фиксируется ускорение динамики: за первое полугодие 2025 года во многих субъектах средняя стоимость снизилась на 5–11%.В разрезе отдельных моделей, лидерами по снижению средней стоимости в июле неожиданно стали премиальные марки. Минивэн Mercedes-Benz V-Class W447 потерял почти шесть процентов за месяц. Его цена составила 5,2 млн рублей. Следом за ним идут кроссовер Audi Q7 4M (7,19 млн рублей), Mercedes-Benz GLS X167 (9,55 млн рублей) и Jeep Grand Cherokee WK2 (1,81 млн рублей). Их средняя цена сократилась на 3% за месяц. Среди бестселлеров рынка заметные изменения отмечены у Lada Granta, выпущенные до 2019 года (–1%; 476 тысяч рублей). Среди китайских моделей самое резкое снижение наблюдалось у Zeekr 001 (–2,3%; 4,76 млн рублей), Chery Arrizo 8 (–2%; 2,18 млн рублей), Exeed RX (–1,4%; 3,45 млн рублей).
