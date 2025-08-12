Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали больше доверять китайским автомобилям, выяснили эксперты - 12.08.2025
Россияне стали больше доверять китайским автомобилям, выяснили эксперты
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на китайские автомобили с пробегом, представленные летом 2025 года в Селекте – сервисе для покупки машин у проверенных дилеров, а также интерес пользователей платформы к ним. Оказалось, что покупатели стали больше доверять китайским авто: интерес к ним вырос на 6,8% по сравнению с весной 2025 года.Больше всего внимания пользователей в июне-июле 2025 года привлекли автомобили марок Geely (19,1% от интереса), HAVAL (16,9%), Chery (15,8%), EXEED (7,1%) и Changan (6,3%). В пятерку самых популярных моделей китайских брендов вошли Geely Monjaro (4,9%), Geely Coolray (4,2%), HAVAL Jolion (4%), HAVAL F7x (3,7%) и Chery Tiggo 7 Pro (3,5%).Наиболее заметно по сравнению с весной выросло внимание к представителям марки Hongqi – в 2,3 раза. Среди моделей самая высокая динамика роста популярности зафиксирована у JAC JS6 (в 3 раза) и Zeekr (в 2,9 раза).По числу объявлений сейчас в Селекте лидируют марки Chery (20,8% от предложения), Geely (19,6%), HAVAL (18,3%), EXEED (6,9%) и Changan (6,3%). Пятерка моделей, которые чаще всего встречаются в продаже, выглядит так: Geely Coolray (6,4%), HAVAL Jolion (5,2%), Geely Monjaro (4,2%), а также Chery Tiggo 7 Pro (4%) и HAVAL F7 (3,7%)."Мы видим, что интерес покупателей к китайским автомобилям на вторичном рынке продолжает расти. В Селекте интерес к таким машинам увеличился почти на 7%. На этом сказывается в том числе и активное появление в перепродаже новых марок и моделей. Увеличение ассортимента моделей позволяет покупателям легче подобрать оптимальный вариант. В сервисе Селект сделать это особенно удобно: здесь представлены только проверенные продавцы, что делает покупку прозрачной, безопасной и надежной", – отметил Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
12:46 12.08.2025
 
Россияне стали больше доверять китайским автомобилям, выяснили эксперты

Авито Авто: китайские кроссоверы в сервисе Селект стали популярнее на 7%

Открытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на китайские автомобили с пробегом, представленные летом 2025 года в Селекте – сервисе для покупки машин у проверенных дилеров, а также интерес пользователей платформы к ним. Оказалось, что покупатели стали больше доверять китайским авто: интерес к ним вырос на 6,8% по сравнению с весной 2025 года.
Больше всего внимания пользователей в июне-июле 2025 года привлекли автомобили марок Geely (19,1% от интереса), HAVAL (16,9%), Chery (15,8%), EXEED (7,1%) и Changan (6,3%). В пятерку самых популярных моделей китайских брендов вошли Geely Monjaro (4,9%), Geely Coolray (4,2%), HAVAL Jolion (4%), HAVAL F7x (3,7%) и Chery Tiggo 7 Pro (3,5%).
Наиболее заметно по сравнению с весной выросло внимание к представителям марки Hongqi – в 2,3 раза. Среди моделей самая высокая динамика роста популярности зафиксирована у JAC JS6 (в 3 раза) и Zeekr (в 2,9 раза).
По числу объявлений сейчас в Селекте лидируют марки Chery (20,8% от предложения), Geely (19,6%), HAVAL (18,3%), EXEED (6,9%) и Changan (6,3%). Пятерка моделей, которые чаще всего встречаются в продаже, выглядит так: Geely Coolray (6,4%), HAVAL Jolion (5,2%), Geely Monjaro (4,2%), а также Chery Tiggo 7 Pro (4%) и HAVAL F7 (3,7%).
"Мы видим, что интерес покупателей к китайским автомобилям на вторичном рынке продолжает расти. В Селекте интерес к таким машинам увеличился почти на 7%. На этом сказывается в том числе и активное появление в перепродаже новых марок и моделей. Увеличение ассортимента моделей позволяет покупателям легче подобрать оптимальный вариант. В сервисе Селект сделать это особенно удобно: здесь представлены только проверенные продавцы, что делает покупку прозрачной, безопасной и надежной", – отметил Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
Эксперты рассказали, какие марки авто вызывают у россиян наибольший интерес
Вчера, 11:38
 
