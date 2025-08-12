https://1prime.ru/20250812/avtostat-860597314.html

Продажи люксовых автомобилей в России в июле выросли на 59%

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России в июле 2025 года составили 73 машин, что на 59% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам июля 2025 года в России было реализовано 73 новых машины сегмента Luxury. Это на 59% больше, чем в том же месяце прошлого года. Напомним, что весь российский авторынок в июле показал падение на 11% по сравнению с уровнем годичной давности", - говорится в сообщении. Отмечается, что самым популярным люксовым брендом остался Rolls-Royce, продажи которого составили 27 автомобилей. Следом расположился Bentley с показателем в 22 авто. Также в июле было реализовано 12 новых автомобилей Lamborghini, восемь Ferrari и четыре Aston Martin. В "Автостате" отметили, что в прошлом месяце не продано ни одного автомобиля Maserati. Среди моделей седьмой месяц подряд лидерство удерживает Rolls-Royce Cullinan (19 проданных машин). Следом за ним идут Bentley Bentayga и Lamborghini Urus (11 и 9 авто соответственно). По данным "Автостата", за январь-июль текущего года в РФ было продано 393 новых люксовых автомобиля, что на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

