Число автомобилей, собранных на российских заводах, сократилось на 2%

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Число машин, собранных на российских заводах в январе-июле 2025 года, сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 441,7 тысячи автомобилей, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В январе-июле 2025 года с конвейеров российских автозаводов сошло 441,7 тысячи легковых автомобилей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале. Так, на долю "АвтоВАЗа" пришлось 46,5% от общего объема выпуска. Отмечается, что среди традиционных российских производителей есть еще УАЗ, который занял 1,3% легкового автопрома. "Если к ним добавить историческую марку "Москвич" (2,1%), то как раз получится почти половина (49,9%) автопрома", - отмечает Целиков. Подчеркивается, что вторую половину составляют иномарки. В основном это китайские машины - 42,7%, но есть и корейские (7,4%) под российским брендом Solaris. Уточняется, что данные автопрома учитывают собранные в Белоруссии специально для России автомобили Belgee, которые сразу получают российские ЭПТС. Среди китайских автомобилей лидерами были Haval (16,3%) и Chery (13,3%). Последний завершает сборку, а на его место в Калуге встанет новый российский бренд Tenet. Целиков добавляет, что таких машин выпущено пока немного, но темпы "растут на глазах".

