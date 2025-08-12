Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число автомобилей, собранных на российских заводах, сократилось на 2% - 12.08.2025, ПРАЙМ
Число автомобилей, собранных на российских заводах, сократилось на 2%
2025-08-12T11:37+0300
2025-08-12T11:37+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Число машин, собранных на российских заводах в январе-июле 2025 года, сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 441,7 тысячи автомобилей, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В январе-июле 2025 года с конвейеров российских автозаводов сошло 441,7 тысячи легковых автомобилей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале. Так, на долю "АвтоВАЗа" пришлось 46,5% от общего объема выпуска. Отмечается, что среди традиционных российских производителей есть еще УАЗ, который занял 1,3% легкового автопрома. "Если к ним добавить историческую марку "Москвич" (2,1%), то как раз получится почти половина (49,9%) автопрома", - отмечает Целиков. Подчеркивается, что вторую половину составляют иномарки. В основном это китайские машины - 42,7%, но есть и корейские (7,4%) под российским брендом Solaris. Уточняется, что данные автопрома учитывают собранные в Белоруссии специально для России автомобили Belgee, которые сразу получают российские ЭПТС. Среди китайских автомобилей лидерами были Haval (16,3%) и Chery (13,3%). Последний завершает сборку, а на его место в Калуге встанет новый российский бренд Tenet. Целиков добавляет, что таких машин выпущено пока немного, но темпы "растут на глазах".
11:37 12.08.2025
 
Число автомобилей, собранных на российских заводах, сократилось на 2%

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Анар Мовсумов
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Число машин, собранных на российских заводах в январе-июле 2025 года, сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 441,7 тысячи автомобилей, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В январе-июле 2025 года с конвейеров российских автозаводов сошло 441,7 тысячи легковых автомобилей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, на долю "АвтоВАЗа" пришлось 46,5% от общего объема выпуска. Отмечается, что среди традиционных российских производителей есть еще УАЗ, который занял 1,3% легкового автопрома.
"Если к ним добавить историческую марку "Москвич" (2,1%), то как раз получится почти половина (49,9%) автопрома", - отмечает Целиков.
Подчеркивается, что вторую половину составляют иномарки. В основном это китайские машины - 42,7%, но есть и корейские (7,4%) под российским брендом Solaris.
Уточняется, что данные автопрома учитывают собранные в Белоруссии специально для России автомобили Belgee, которые сразу получают российские ЭПТС.
Среди китайских автомобилей лидерами были Haval (16,3%) и Chery (13,3%). Последний завершает сборку, а на его место в Калуге встанет новый российский бренд Tenet. Целиков добавляет, что таких машин выпущено пока немного, но темпы "растут на глазах".
Эксперты рассказали, какие марки авто вызывают у россиян наибольший интерес
Вчера, 11:38
 
