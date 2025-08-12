https://1prime.ru/20250812/avtostat-860614322.html
Число автомобилей, собранных на российских заводах, сократилось на 2%
Число автомобилей, собранных на российских заводах, сократилось на 2% - 12.08.2025, ПРАЙМ
Число автомобилей, собранных на российских заводах, сократилось на 2%
Число машин, собранных на российских заводах в январе-июле 2025 года, сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 441,7 тысячи... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T11:37+0300
2025-08-12T11:37+0300
2025-08-12T11:37+0300
экономика
бизнес
россия
белоруссия
калуга
автоваз
уаз
chery
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Число машин, собранных на российских заводах в январе-июле 2025 года, сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 441,7 тысячи автомобилей, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В январе-июле 2025 года с конвейеров российских автозаводов сошло 441,7 тысячи легковых автомобилей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале. Так, на долю "АвтоВАЗа" пришлось 46,5% от общего объема выпуска. Отмечается, что среди традиционных российских производителей есть еще УАЗ, который занял 1,3% легкового автопрома. "Если к ним добавить историческую марку "Москвич" (2,1%), то как раз получится почти половина (49,9%) автопрома", - отмечает Целиков. Подчеркивается, что вторую половину составляют иномарки. В основном это китайские машины - 42,7%, но есть и корейские (7,4%) под российским брендом Solaris. Уточняется, что данные автопрома учитывают собранные в Белоруссии специально для России автомобили Belgee, которые сразу получают российские ЭПТС. Среди китайских автомобилей лидерами были Haval (16,3%) и Chery (13,3%). Последний завершает сборку, а на его место в Калуге встанет новый российский бренд Tenet. Целиков добавляет, что таких машин выпущено пока немного, но темпы "растут на глазах".
https://1prime.ru/20250811/avto-860561582.html
белоруссия
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, белоруссия, калуга, автоваз, уаз, chery, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Калуга, АвтоВАЗ, УАЗ, Chery, Авто
Число автомобилей, собранных на российских заводах, сократилось на 2%
"Автостат": число собранных на российских заводах авто за I полугодие сократилось на 2%
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Число машин, собранных на российских заводах в январе-июле 2025 года, сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 441,7 тысячи автомобилей, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В январе-июле 2025 года с конвейеров российских автозаводов сошло 441,7 тысячи легковых автомобилей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, на долю "АвтоВАЗа" пришлось 46,5% от общего объема выпуска. Отмечается, что среди традиционных российских производителей есть еще УАЗ, который занял 1,3% легкового автопрома.
"Если к ним добавить историческую марку "Москвич" (2,1%), то как раз получится почти половина (49,9%) автопрома", - отмечает Целиков.
Подчеркивается, что вторую половину составляют иномарки. В основном это китайские машины - 42,7%, но есть и корейские (7,4%) под российским брендом Solaris.
Уточняется, что данные автопрома учитывают собранные в Белоруссии специально для России автомобили Belgee, которые сразу получают российские ЭПТС.
Среди китайских автомобилей лидерами были Haval (16,3%) и Chery (13,3%). Последний завершает сборку, а на его место в Калуге встанет новый российский бренд Tenet. Целиков добавляет, что таких машин выпущено пока немного, но темпы "растут на глазах".
Эксперты рассказали, какие марки авто вызывают у россиян наибольший интерес