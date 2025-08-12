Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent - 12.08.2025
Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent
Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent - 12.08.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent
Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 67,22 доллара с 68,89... | 12.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 67,22 доллара с 68,89 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2026 год EIA понизило прогноз по цене Brent до 51,43 с 58,48 доллара, ожидавшихся в июне. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год ухудшен до 63,58 доллара за баррель с прошлой оценки в 65,22 доллара, на следующий год также ухудшен - до 47,77 с 54,82 доллара.
19:13 12.08.2025
 
Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent

Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2026 год

Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 67,22 доллара с 68,89 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
На 2026 год EIA понизило прогноз по цене Brent до 51,43 с 58,48 доллара, ожидавшихся в июне.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год ухудшен до 63,58 доллара за баррель с прошлой оценки в 65,22 доллара, на следующий год также ухудшен - до 47,77 с 54,82 доллара.
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире
