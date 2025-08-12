Минэнерго США прогнозирует снижение спотовых цен на Brent до $49 за баррель

https://1prime.ru/20250812/brent-860645556.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Минэнерго США ждет, что на фоне роста добычи ОПЕК+ спотовые цены на нефть Brent упадут с 71 доллара за баррель в июле до 49 долларов к марту 2026 года, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства. "Значительный рост предложения нефти приведет к падению цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно нашему прогнозу, спотовая цена нефти марки Brent упадет с 71 доллара за баррель в июле до 58 долларов за баррель в четвертом квартале 2025 года и 49 долларов за баррель в марте и апреле 2026 года", - говорится в прогнозе. В министерстве отметили, что досрочный выход ОПЕК+ из добровольных ограничений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки внесет большой вклад в накопление мировых запасов, что окажет значительное понижательное давление на цены на нефть. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Ирака, Кувейта, Омана и Алжира), помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе и сентябре эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, завершая к началу октября выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее, эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. Поэтому фактический рост разрешенной добычи немного ниже.

