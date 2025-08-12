https://1prime.ru/20250812/dobycha-860596506.html
Эксперт оценила долю Китая и США в мировой добыче редкоземельных металлов
Эксперт оценила долю Китая и США в мировой добыче редкоземельных металлов
2025-08-12T09:01+0300
2025-08-12T09:01+0300
2025-08-12T09:02+0300
экономика
нефть
китай
сша
индия
владимир путин
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/65/762856565_0:56:2805:1634_1920x0_80_0_0_d30f26218c212b997790c30a6898917f.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китай и США осуществляют около 80% мировой добычи редкоземельных металлов (РЗМ), при этом их суммарные запасы составляют только 52%, рассказала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и партнеры" Виктория Трифонова. "Монополистом в области добычи и глубокой переработки РЗМ является Китай, который сосредоточил внутри страны всю цепочку создания стоимости. США занимают второе место по добыче редкоземельных металлов, хотя доля глубокой переработки там не достигает 5%. На эти две страны приходится порядка 80% мировой добычи, однако их суммарные запасы составляют лишь 52%. Крупные запасы также сосредоточены в Бразилии, Индии и Австралии, что открывает перспективы для перераспределения рынка", - отметила она. Трифонова добавила, что заметными игроками в производстве РЗМ также являются Мьянма, Австралия, Таиланд, Нигерия, Индия. Россия в свою очередь входит в топ-7 стран, добывающих РЗМ. Однако фактически добыча происходит только на Кольском полуострове. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент РФ Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК. В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в семь раз к 2030 году.
китай
сша
индия
Эксперт оценила долю Китая и США в мировой добыче редкоземельных металлов
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китай и США осуществляют около 80% мировой добычи редкоземельных металлов (РЗМ), при этом их суммарные запасы составляют только 52%, рассказала РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и партнеры" Виктория Трифонова.
"Монополистом в области добычи и глубокой переработки РЗМ является Китай, который сосредоточил внутри страны всю цепочку создания стоимости. США занимают второе место по добыче редкоземельных металлов, хотя доля глубокой переработки там не достигает 5%. На эти две страны приходится порядка 80% мировой добычи, однако их суммарные запасы составляют лишь 52%. Крупные запасы также сосредоточены в Бразилии, Индии и Австралии, что открывает перспективы для перераспределения рынка", - отметила она.
Трифонова добавила, что заметными игроками в производстве РЗМ также являются Мьянма, Австралия, Таиланд, Нигерия, Индия. Россия в свою очередь входит в топ-7 стран, добывающих РЗМ. Однако фактически добыча происходит только на Кольском полуострове.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент РФ Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в семь раз к 2030 году.
