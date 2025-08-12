https://1prime.ru/20250812/ekspert-860590386.html

Эксперт рассказал, как ВСУ заманивают колумбийцев на Украину

Эксперт рассказал, как ВСУ заманивают колумбийцев на Украину - 12.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как ВСУ заманивают колумбийцев на Украину

ВСУ и вербовщики наемников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать,... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T05:37+0300

2025-08-12T05:37+0300

2025-08-12T05:37+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

колумбия

рф

мария захарова

сергей лавров

всу

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860590386.jpg?1754966224

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. ВСУ и вербовщики наемников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Одной из уловок, которые используют вербовщики в отношении наемников, являются деньги. Но, прежде всего, это страхование жизни, (выплата по которому – ред.) достигает 400 тысяч долларов. Поэтому Украине невыгодно, чтобы Россия возвращала ей тела погибших", - заявил эксперт. Собеседник агентства отметил, что при 500-600 погибших и пропавших без вести колумбийских наемниках, сражавшихся в ВСУ, размер суммы, которую Украина должна была бы выплатить их родственникам, будет огромен. Также Уруэнья Санчес рассказал, что ВСУ вербуют наемников в параллельные, частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой юридической ответственности. Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

украина

колумбия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, колумбия, рф, мария захарова, сергей лавров, всу, оон, минобороны рф