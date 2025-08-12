Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о смертности колумбийских наемников в рядах ВСУ - 12.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о смертности колумбийских наемников в рядах ВСУ
Эксперт рассказал о смертности колумбийских наемников в рядах ВСУ - 12.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о смертности колумбийских наемников в рядах ВСУ
Примерно 10-12% колумбийских наемников, воюющих в рядах ВСУ, гибнет, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T06:46+0300
2025-08-12T06:46+0300
общество
экономика
украина
колумбия
рф
мария захарова
сергей лавров
всу
оон
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860591280.jpg?1754970399
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Примерно 10-12% колумбийских наемников, воюющих в рядах ВСУ, гибнет, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "На одной только Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наемников, а смертность среди них порядка 10-12 процентов", - сообщил собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что реальное число наемников не поддается точному подсчету. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. Ранее он назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
украина
колумбия
рф
общество , украина, колумбия, рф, мария захарова, сергей лавров, всу, оон, минобороны рф
Общество , Экономика, УКРАИНА, КОЛУМБИЯ, РФ, Мария Захарова, Сергей Лавров, ВСУ, ООН, Минобороны РФ
06:46 12.08.2025
 
Эксперт рассказал о смертности колумбийских наемников в рядах ВСУ

Эксперт Санчес: около десяти процентов колумбийских наемников гибнет в рядах ВСУ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Олег Краев. Примерно 10-12% колумбийских наемников, воюющих в рядах ВСУ, гибнет, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
"На одной только Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наемников, а смертность среди них порядка 10-12 процентов", - сообщил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что реальное число наемников не поддается точному подсчету.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. Ранее он назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАКОЛУМБИЯРФМария ЗахароваСергей ЛавровВСУООНМинобороны РФ
 
 
