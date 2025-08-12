https://1prime.ru/20250812/indoneziya-860631013.html
Индонезия объяснила отказ от суда в споре с Малайзией за нефтяные участки
Индонезия объяснила отказ от суда в споре с Малайзией за нефтяные участки - 12.08.2025, ПРАЙМ
Индонезия объяснила отказ от суда в споре с Малайзией за нефтяные участки
Индонезия продолжит дипломатические переговоры с Малайзией по поводу богатых нефтью участков в спорных водах, вместо того чтобы обращаться в суд, заявил... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T14:14+0300
2025-08-12T14:14+0300
2025-08-12T14:14+0300
экономика
нефть
индонезия
малайзия
нидерланды
оон
shell
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Индонезия продолжит дипломатические переговоры с Малайзией по поводу богатых нефтью участков в спорных водах, вместо того чтобы обращаться в суд, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ариф Хавас Оэгросено. Спор касается пересекающихся претензий на континентальный шельф и исключительную экономическую зону у восточного побережья Борнео, известную как Амбалат в Индонезии и море Сулавеси в Малайзии. Военное противостояние в 2005 году, спровоцированное решением Малайзии предоставить компании Shell права на разведку нефти в спорной зоне, стало последним крупным обострением. "Германия и Нидерланды не могут урегулировать территориальный спор на границе уже 300 лет. Если у них за три века не получилось, почему мы должны решить всё за 10 лет? Если переговоры между странами Юго-Восточной Азии займут много времени, что ж, пусть будет так", - заявил в интервью агентству Блумберг замминистра. Дипломат добавил, что переговоры о границах - самые сложные, поскольку после достижения соглашения уже нельзя ничего изменить. Как отмечает агентство, Джакарта предпочитает оставить этот вопрос за столом переговоров, а не обращаться в международный арбитраж. Эта позиция отражает более широкий подход Индонезии к морским спорам, который ставит стабильность и двустороннее взаимодействие выше быстрых, обязывающих урегулирований, которые могут быть сопряжены с политическими и экономическими рисками. Индонезия основывает свои морские претензии на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в то время как Малайзия опирается на свою морскую карту 1979 года и решение Международного суда ООН 2002 года, которое предоставило ей суверенитет над островами Сипадан и Лигитан без установления морской границы.
https://1prime.ru/20250812/crea-860621648.html
индонезия
малайзия
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_b1df8346d9db7612225b16d61e674271.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, индонезия, малайзия, нидерланды, оон, shell
Экономика, Нефть, ИНДОНЕЗИЯ, МАЛАЙЗИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ООН, Shell
Индонезия объяснила отказ от суда в споре с Малайзией за нефтяные участки
МИД Индонезии: Джакарта продолжит переговоры с Малайзией по спорным водам
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Индонезия продолжит дипломатические переговоры с Малайзией по поводу богатых нефтью участков в спорных водах, вместо того чтобы обращаться в суд, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ариф Хавас Оэгросено.
Спор касается пересекающихся претензий на континентальный шельф и исключительную экономическую зону у восточного побережья Борнео, известную как Амбалат в Индонезии и море Сулавеси в Малайзии. Военное противостояние в 2005 году, спровоцированное решением Малайзии предоставить компании Shell права на разведку нефти в спорной зоне, стало последним крупным обострением.
"Германия и Нидерланды не могут урегулировать территориальный спор на границе уже 300 лет. Если у них за три века не получилось, почему мы должны решить всё за 10 лет? Если переговоры между странами Юго-Восточной Азии займут много времени, что ж, пусть будет так", - заявил в интервью агентству Блумберг замминистра.
Дипломат добавил, что переговоры о границах - самые сложные, поскольку после достижения соглашения уже нельзя ничего изменить.
Как отмечает агентство, Джакарта предпочитает оставить этот вопрос за столом переговоров, а не обращаться в международный арбитраж. Эта позиция отражает более широкий подход Индонезии к морским спорам, который ставит стабильность и двустороннее взаимодействие выше быстрых, обязывающих урегулирований, которые могут быть сопряжены с политическими и экономическими рисками.
Индонезия основывает свои морские претензии на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в то время как Малайзия опирается на свою морскую карту 1979 года и решение Международного суда ООН 2002 года, которое предоставило ей суверенитет над островами Сипадан и Лигитан без установления морской границы.
Пять стран ЕС заплатили 1,1 миллиарда евро за поставки нефти из России