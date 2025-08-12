https://1prime.ru/20250812/kolumbija-860589164.html

В Колумбии обвинили украинских дипломатов в нарушении международного права

МОНТЕВИДЕО, 12 авг - ПРАЙМ. Украинские дипломатические миссии в Латинской Америке, включая посольство в Колумбии, которые занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях, нарушают нормы международного права, заявил РИА Новости депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наемничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами. По моему мнению, это является нарушением международного гуманитарного права", - заявил Урибе Муньос, депутат правящего "Исторического пакта", комментируя действия украинских посольств, которые вербуют боевиков. По словам Алирио Урибе, подобные действия иностранных дипломатических представительств могут стать предметом регулирования будущих колумбийских законов. "Несомненно, после одобрения договора (о ратификации конвенции о борьбе с наемничеством и неизменности ее пунктов - ред.) должна быть создана правовая база, регулирующая различные аспекты, и это (деятельность посольств по привлечению наемников - ред.) может быть одним из аспектов регулирования", - пояснил депутат. Как заявил ранее РИА Новости посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

