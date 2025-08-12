https://1prime.ru/20250812/ljudi-860587124.html

АПЛ "Курск", на борту которой находились 118 человек

АПЛ "Курск", на борту которой находились 118 человек - 12.08.2025, ПРАЙМ

АПЛ "Курск", на борту которой находились 118 человек

Двадцать пять лет назад затонула атомная подводная лодка "Курск", на борту находились 118 человек, все они погибли. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T00:47+0300

2025-08-12T00:47+0300

2025-08-12T00:47+0300

общество

москва

санкт-петербург

мурманск

владимир путин

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860587124.jpg?1754948850

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Двадцать пять лет назад затонула атомная подводная лодка "Курск", на борту находились 118 человек, все они погибли. Ниже приводится справочная информация. 12 августа 2000 года в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) К-141 "Курск" – одна из самых современных на тот момент субмарин ВМФ России. "Курск" относился к проекту 949А, главным предназначением которого является борьба с крупными надводными кораблями противника, прежде всего – с авианосцами. Заложенный в марте 1990 года, он был спущен на воду в мае 1994 года и вошел в строй 30 декабря 1994 года. Гибель лодки, на борту которой находились 118 человек (111 членов экипажа, пять представителей штаба 7-й дивизии подводных лодок Северного флота РФ и два сотрудника предприятия "Дагдизель"), стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота. В августе 2000 года в Баренцевом море проходили комплексные учения сил Северного флота. АПРК "Курск" вышел в море 10 августа. 12 августа в восемь часов утра он находился в назначенном районе, о чем во время сеанса связи командир АПРК известил командный пункт (КП) флота. В полигоне подводная лодка должна была оставаться до полуночи. В 8.51 с "Курска" вновь своевременно доложили на КП о выполнении условного ракетного удара по кораблям "противника". С 11.30 до 14.30 он должен был выполнить торпедную стрельбу по отряду боевых кораблей с применением практических торпед. Но наблюдатели в назначенное время торпедных атак не обнаружили. На командном пункте надводников всплытия АПРК не видели и доклада по результатам выполнения учебно-боевого упражнения не получали. В 14.50 корабли и вертолеты из состава отряда боевых кораблей (ОБК) по приказанию КП флота осмотрели район возможного нахождения и всплытия "Курска". В 17.00 подводный крейсер вновь не произвел на КП планового донесения по дальнейшим действиям в назначенном районе. Через час на командном пункте и дежурным силам флота была объявлена "Боевая тревога". В 18.00 старший на КП – командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов утвердил предложенный начальником штаба порядок действий сил, находящихся в море, и дежурных сил флота в базе по выходу в район и поиску пропавшего АПРК "Курск". В полигон боевой подготовки для поиска подводного крейсера вылетел противолодочный самолет Ил-38. О происходящем доложили в Москву. С 19.00 АПРК "Курск" искали корабли ОБК, дежурные силы, самолеты и вертолеты морской авиации Северного флота. Спасательный отряд обследовал район возможного нахождения на воде членов экипажа подводной лодки. Ночью 13 августа силы флота по оказанию помощи затонувшим объектам вышли из пунктов базирования в район поиска атомохода. Розыском "Курска" также занимались тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Харламов" с вертолетами на борту. В 4.36 с крейсера "Петр Великий" доложили об обнаружении "Курска" на грунте на глубине 108 метров. Адмирал Попов вылетел на вертолете в этот район и в дальнейшем управлял спасательными силами флота с борта "Петра Великого". В 7.15 министр обороны Игорь Сергеев доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину. 14 августа в 11.00 командование российского флота сделало публичное заявление о том, что подлодка "Курск" легла на дно. В заявлении ВМФ говорилось, что с подлодкой поддерживается радиосвязь. Позже представители флота заявили, что связь с подлодкой осуществляется только через перестукивание. Членов экипажа "Курска" планировалось эвакуировать с помощью спасательных снарядов. В районе катастрофы сосредоточились суда аварийно-спасательной службы Северного флота. Однако шторм не позволил спасателям начать работу. 15 августа Норвегия предложила свою помощь в спасательной операции. Предложение было принято министерством обороны России. 16 августа при волнении моря около двух баллов со спасательного судна "Рудницкий" был спущен глубоководный спасательный аппарат "Приз". За ночь было предпринято несколько тщетных попыток проникнуть в лодку, хотя был применен еще и более совершенный аппарат "Бестер". 17 и 18 августа спасательная операция силами российских спасателей продолжалась, но безрезультатно. 19 августа во второй половине дня к месту аварии российской подводной лодки "Курск" прибыло норвежское судно Normand Pioneer с британской спасательной мини-лодкой LR5, а 20 августа туда подошло норвежское спасательное судно Seaway Eagle с глубоководными водолазами на борту. Началась новая, международная фаза операции по спасению экипажа субмарины. 20 августа норвежские водолазы обследовали подводную лодку на предмет повреждений и наличия воздушных подушек в кормовых отсеках. Им удалось разблокировать вентиль аварийно-спасательного люка, однако проникнуть на лодку они не смогли. Для вскрытия люка пришлось изготавливать специальный инструмент. Утром 21 августа норвежским водолазам удалось вскрыть верхний спасательный люк 9-го отсека, шлюзовая камера оказалась пуста. Около 13.00 водолазы вскрыли внутренний люк в 9-й отсек АПЛ, внутри которого оказалась вода. В 15.27 внутрь корпуса подлодки была введена видеокамера, с помощью которой специалисты попытались определить состояние 7-го и 8-го отсеков АПЛ. 21 августа в 17 часов начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил факт гибели экипажа АПРК "Курск". 22 августа президент России своим указом объявил 23 августа днем траура. Операция по подъему тел погибших моряков-подводников началась 20 октября 2000 года. Водолазы достали из девятого отсека двенадцать тел подводников. 7 ноября водолазные работы на 4-м отсеке "Курска" прекратили из-за сильных завалов. Дальнейшее продвижение водолазов вглубь атомохода было небезопасным. Осмотр "Курска" показал, что его атомный реактор и вспомогательные механизмы не были повреждены. Радиационный мониторинг, проведенный норвежскими и российскими водолазами, это подтвердил. Для подъема АПРК "Курск" задействовали нидерландский концерн "Маммут", с которым в мае 2001 года был заключен контракт. В Санкт-Петербурге в 40-м научно-исследовательском институте ВМФ (ныне Научно-исследовательский институт (спасания и подводных технологий) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия") сформировали команду водолазов-глубоководников. Для обеспечения операции на море была создана Экспедиция особого назначения (ЭОН), в которую с российской стороны вошли тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Адмирал Чабаненко", спасательные суда, гидрографические суда, госпитальное судно, пожарное судно, танкеры, плавкраны и другие вспомогательные суда различных классов. Экспедиции придали также пять вертолетов и два транспортных самолета морской авиации Северного флота. В разработке и реализации операции по подъему "Курска" принимали участие несколько тысяч российских и зарубежных специалистов. 3 июля 2001 года первым в район будущей операции вышел БПК "Североморск", который стал кораблем управления Экспедиции особого назначения. На его борту разместился походный штаб во главе с вице-адмиралом Михаилом Моцаком. В сентябре от подводной лодки отделили первый отсек. Он был очень сильно поврежден и мог создать опасные последствия для всей операции по подъему "Курска". К 6 октября интернациональная команда глубоководных водолазов установила все направляющие корзины в технологические отверстия, которые были вырезаны в корпусе подлодки. 7 октября начался подъем "Курска". 10 октября была успешно завершена буксировка подводной лодки в Росляковский судоремонтный завод ВМФ. 21 октября "Курск" в подводном состоянии завели в док. После полного радиационного обследования 25 октября док вместе с лодкой был постепенно поднят на поверхность. В октябре 2001 года уникальная операция по подъему АПРК "Курск" завершилась, в ходе нее впервые в мировой практике со дна моря удалось поднять корабль водоизмещением свыше 25 тысяч тонн. Более 100 участников операции по подъему АПРК "Курск" были представлены к государственным наградам. Для работы на АПЛ "Курск" были сформированы восемь следственных групп, которые приступили к работе после полной откачки воды из подлодки. В состав групп были включены специалисты Северного флота, представители Московского и Санкт-Петербургского военных округов. 25 октября группа следователей-криминалистов и медиков начала обследование отсеков подводной лодки. Найденные тела подводников отправлялись на исследование для выяснения обстоятельств смерти, а также для установления их личностей. В общей сложности следователям с учетом тел подводников, эвакуированных из девятого отсека осенью 2000 года, удалось достать и опознать останки 115 из 118 членов экипажа. Из подводной лодки выгрузили большинство из находившихся на ее борту крылатых ракет и провели анализ причин катастрофы. В апреле 2002 года "Курск" был переправлен на судоремонтный завод для утилизации. В конце мая и в июне 2002 года со дна Баренцева моря были подняты баллон воздуха высокого давления, часть торпедного аппарата, обтекатель носовой части подводной лодки и несколько других мелких фрагментов первого отсека АПРК "Курск". Осуществлять подъем остальных фрагментов не стали из-за высокой степени риска для экипажа подводных аппаратов, осуществлявших операцию. Всего подняли более 30 фрагментов взорвавшейся торпеды и более 10 фрагментов торпедного аппарата, которые эксперты тщательно изучили. Оставшиеся на дне Баренцева моря фрагменты первого отсека вместе с частью боезапаса АПРК "Курск" в сентябре 2002 года подорвали для освобождения района и открытия его для судоходства и рыболоведческой деятельности. В конце июля 2002 года расследование причин гибели атомохода "Курск" было завершено. В ходе следствия провели 211 судебных экспертиз, большинство из которых носили комплексный характер. При их проведении поставили более тысячи специальных опытов и исследований, привлекли около полутора тысяч специалистов различных отраслей. Всего в ходе расследования уголовного дела было проведено свыше 2000 следственных действий, допрошено более 1200 свидетелей, осмотрено более восьми тысяч объектов – документов, фрагментов вооружения и конструкций АПРК "Курск". Согласно официальной версии, трагедия произошла 12 августа 2000 года в 11 часов 28 минут 26,5 секунд по московскому времени в результате взрыва, центр которого находился в месте расположения учебной, без боевого заряда, торпеды 65-76А, внутри четвертого торпедного аппарата. Он произошел в результате утечки водородной смеси из образовавшихся микротрещин на корпусе торпеды, которые возникли вследствие "нештатных процессов". Вытекшая смесь, взорвавшись, разрушила торпедный аппарат №4 и находившийся рядом аппарат №2. Этот взрыв привел к гибели находящихся в первом отсеке моряков. После него в корпусе лодки образовалось отверстие, через которое стала поступать вода. Затем разлетающиеся части торпеды спровоцировали взрыв других торпед. Второй взрыв прогремел в 11.30 мск и привел к гибели экипажа в других отсеках лодки, кроме шестого, седьмого, восьмого и девятого. Офицеры перевели оставшихся в живых моряков в девятый отсек, где продолжили борьбу за живучесть судна. В девятом отсеке 23 моряка оставались в живых в течение шести-восьми часов, что подтвердили как судебно-медицинские, так и технические экспертизы. 26 июля 2002 года генпрокурор России Владимир Устинов сообщил, что уголовное дело по факту гибели атомохода "Курск" закрыто за отсутствием состава преступления. По его словам, в действиях должностных лиц, ответственных за проведение учений в Баренцевом море, изготовление, эксплуатацию и установку торпеды, ставшей причиной гибели "Курска", нет состава преступления. За мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, члены экипажа атомного подводного крейсера "Курск" указом президента Российской Федерации от 26 августа 2000 года были награждены орденами Мужества (посмертно), а командир корабля капитан 1 ранга Геннадий Лячин удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно). В память о погибших моряках атомного подводного крейсера "Курск" в Северодвинске Архангельской области, где расположен завод "Севмаш", на котором была построена подлодка, в сентябре 2000 года был установлен Скорбный камень памяти на территории воинского мемориального комплекса на острове Ягры. В 2002 году были открыты мемориалы в Москве у здания Музея Вооруженных сил, в поселке Видяево, где базировался "Курск", в Нижнем Новгороде на могилах трех нижегородцев – моряков подлодки, в августе 2003 года – в Санкт-Петербурге на Аллее Героев Серафимовского кладбища, где похоронены 32 члена экипажа "Курска". В марте 2005 года в Севастополе на кладбище Коммунаров был открыт памятник севастопольцам, погибшим на "Курске". Памятники погибшим подводникам есть и в других городах. На домах погибших членов экипажа АПЛ, школах, в которых они учились, установлены памятные доски. В 2009 году на смотровой площадке у храма Спаса на Водах в Мурманске была установлена рубка АПРК "Курск", которая стала частью мемориала "Морякам, погибшим в мирное время". 31 июля 2012 года родственники погибших моряков с АПЛ "Курск", участники четвертого международного автопробега ветеранов Военно-морского флота и представители командования Северного флота установили православный крест в точке гибели подлодки на дне Баренцева моря. Основные памятные мероприятия, посвященные гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера "Курск", ежегодно проходят в городе Мурманске у Мемориального комплекса морякам-подводникам, погибшим в мирное время, в поселке Видяево у Мемориала подводникам, погибшим в океане, и гарнизонах базирования подводных лодок Северного флота Видяево, Гаджиево, Заозерске и Северодвинске. Они завершаются в 11 часов 28 минут сигналами корабельных тифонов и минутой молчания. В это время на кораблях флота приспускают флаги. АПРК "Курск" был утилизирован на судоремонтном заводе "Нерпа", а его трехотсечный реакторный блок доставили на пункт временного хранения реакторных блоков в губу Сайда в Мурманской области на берегу Кольского залива.

москва

санкт-петербург

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, санкт-петербург, мурманск, владимир путин, минобороны рф