Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ожидании сведений по состоянию рынка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 66,92 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,42%, до 64,22 доллара. Рынки ожидают публикации ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позднее во вторник, из которого можно будет получить дополнительные сведения по текущему состоянию мирового рынка нефти. Аналитики в то же время отмечают, что на динамику нефтяного рынка могут влиять и ожидания в отношении предстоящей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа. "Я ожидаю, что нефть останется в ограниченном ценовом диапазоне до проведения встречи в пятницу, но будет немного более уязвима к понижательному давлению", - прокомментировала агентству Блумберг основательница сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

