https://1prime.ru/20250812/neft-860595675.html
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК - 12.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ожидании сведений по... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T08:48+0300
2025-08-12T08:48+0300
2025-08-12T08:48+0300
экономика
нефть
рынок
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860307906_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0261cccab208eeb88fd7cbcb9a2e44a.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ожидании сведений по состоянию рынка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 66,92 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,42%, до 64,22 доллара. Рынки ожидают публикации ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позднее во вторник, из которого можно будет получить дополнительные сведения по текущему состоянию мирового рынка нефти. Аналитики в то же время отмечают, что на динамику нефтяного рынка могут влиять и ожидания в отношении предстоящей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа. "Я ожидаю, что нефть останется в ограниченном ценовом диапазоне до проведения встречи в пятницу, но будет немного более уязвима к понижательному давлению", - прокомментировала агентству Блумберг основательница сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
https://1prime.ru/20250811/semafor-860584047.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860307906_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fc2faefe88f5791e7c8bb7061c735359.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, опек
Экономика, Нефть, Рынок, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, ОПЕК
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК
Нефть дорожает в ожидании выхода ежемесячного доклада ОПЕК
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ожидании сведений по состоянию рынка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 66,92 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,42%, до 64,22 доллара.
Рынки ожидают публикации ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позднее во вторник, из которого можно будет получить дополнительные сведения по текущему состоянию мирового рынка нефти.
Аналитики в то же время отмечают, что на динамику нефтяного рынка могут влиять и ожидания в отношении предстоящей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа.
"Я ожидаю, что нефть останется в ограниченном ценовом диапазоне до проведения встречи в пятницу, но будет немного более уязвима к понижательному давлению", - прокомментировала агентству Блумберг основательница сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
Аналитик оценил допрасходы Индии в случае отказа от российской нефти