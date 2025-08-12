Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК - 12.08.2025
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ожидании сведений по состоянию рынка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 66,92 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,42%, до 64,22 доллара. Рынки ожидают публикации ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позднее во вторник, из которого можно будет получить дополнительные сведения по текущему состоянию мирового рынка нефти. Аналитики в то же время отмечают, что на динамику нефтяного рынка могут влиять и ожидания в отношении предстоящей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа. "Я ожидаю, что нефть останется в ограниченном ценовом диапазоне до проведения встречи в пятницу, но будет немного более уязвима к понижательному давлению", - прокомментировала агентству Блумберг основательница сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
нефть, рынок, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, опек
Экономика, Нефть, Рынок, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, ОПЕК
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии выхода ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ожидании сведений по состоянию рынка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 66,92 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,42%, до 64,22 доллара.
Рынки ожидают публикации ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позднее во вторник, из которого можно будет получить дополнительные сведения по текущему состоянию мирового рынка нефти.
Аналитики в то же время отмечают, что на динамику нефтяного рынка могут влиять и ожидания в отношении предстоящей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа.
"Я ожидаю, что нефть останется в ограниченном ценовом диапазоне до проведения встречи в пятницу, но будет немного более уязвима к понижательному давлению", - прокомментировала агентству Блумберг основательница сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
