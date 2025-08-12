Нефть дешевеет после выхода доклада ОПЕК о ситуации на рынке

https://1prime.ru/20250812/neft-860642352.html
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются после выхода ежемесячного доклада ОПЕК о ситуации на рынке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,18% относительно предыдущего закрытия - до 66,51 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,41%, до 63,7 доллара. При этом утром цены росли примерно на 0,4%. Во вторник ОПЕК в своем августовском докладе сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки. В среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей в сутки. Также ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,29 миллиона баррелей в сутки. Спрос ожидается на уровне 105,14 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, позднее во вторник минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), что также может отразиться на котировках.
