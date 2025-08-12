Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть снижают колебания с приближением публикации доклада ОПЕК - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250812/opek-860632274.html
Цены на нефть снижают колебания с приближением публикации доклада ОПЕК
Цены на нефть снижают колебания с приближением публикации доклада ОПЕК - 12.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижают колебания с приближением публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть во вторник днем демонстрируют слабую и неоднозначную динамику, инвесторы ждут уже скорой публикации ежемесячного доклада ОПЕК о ситуации... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T14:27+0300
2025-08-12T14:27+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
китай
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2f3f6ef8c9f2d4d1c8035cd9b6af97a7.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем демонстрируют слабую и неоднозначную динамику, инвесторы ждут уже скорой публикации ежемесячного доклада ОПЕК о ситуации на рынке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.16 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднимается на символические 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 66,64 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - снижается на 0,13%, до 63,88 доллара. При этом ещё утром нефть выраженно дорожала - цены росли примерно на 0,4% Ежемесячный доклад ОПЕК выйдет в 15.00 мск. В документе будут обновлены прогнозы спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Также позднее во вторник минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), что также может отразиться на котировках. Инвесторы оценивают и то, что ранее Китай и США по итогам прошедших переговоров договорились продлить действие "тарифной паузы" (неповышение взаимных импортных пошлин), истекающей 12 августа, еще на 90 дней. Ослабление торговых войн в целом позитивно отражается на нефтяном спросе.
https://1prime.ru/20250812/neft-860595675.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1c1ab83d02d5c67c29187955e8d92aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, китай, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, США, КИТАЙ, ОПЕК
14:27 12.08.2025
 
Цены на нефть снижают колебания с приближением публикации доклада ОПЕК

Нефть дешевеет в ожидании скорой публикации ежемесячного доклада ОПЕК

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем демонстрируют слабую и неоднозначную динамику, инвесторы ждут уже скорой публикации ежемесячного доклада ОПЕК о ситуации на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.16 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднимается на символические 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 66,64 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - снижается на 0,13%, до 63,88 доллара.
При этом ещё утром нефть выраженно дорожала - цены росли примерно на 0,4%
Ежемесячный доклад ОПЕК выйдет в 15.00 мск. В документе будут обновлены прогнозы спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Также позднее во вторник минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), что также может отразиться на котировках.
Инвесторы оценивают и то, что ранее Китай и США по итогам прошедших переговоров договорились продлить действие "тарифной паузы" (неповышение взаимных импортных пошлин), истекающей 12 августа, еще на 90 дней. Ослабление торговых войн в целом позитивно отражается на нефтяном спросе.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Нефть дорожает в преддверии выхода доклада ОПЕК
08:48
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАКИТАЙОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала