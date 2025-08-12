https://1prime.ru/20250812/opek-860632274.html
Цены на нефть снижают колебания с приближением публикации доклада ОПЕК
2025-08-12T14:27+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем демонстрируют слабую и неоднозначную динамику, инвесторы ждут уже скорой публикации ежемесячного доклада ОПЕК о ситуации на рынке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.16 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднимается на символические 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 66,64 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - снижается на 0,13%, до 63,88 доллара. При этом ещё утром нефть выраженно дорожала - цены росли примерно на 0,4% Ежемесячный доклад ОПЕК выйдет в 15.00 мск. В документе будут обновлены прогнозы спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Также позднее во вторник минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), что также может отразиться на котировках. Инвесторы оценивают и то, что ранее Китай и США по итогам прошедших переговоров договорились продлить действие "тарифной паузы" (неповышение взаимных импортных пошлин), истекающей 12 августа, еще на 90 дней. Ослабление торговых войн в целом позитивно отражается на нефтяном спросе.
