ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США - 12.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250812/opek-860634462.html
экономика
нефть
сша
опек
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет в среднем 13,26 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. В прошлом месяце организация прогнозировала рост показателя в текущем году на 80 тысяч баррелей в сутки. В августовском докладе ОПЕК пересмотрела прогноз в сторону снижения на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки. Теперь организация ожидает, что добыча нефти и конденсата в США в 2025 году составит в среднем 13,26 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении снизится на 80 тысяч баррелей в сутки. В прошлом докладе организация прогнозировала снижение на 20 тысяч баррелей в сутки.
нефть, сша, опек
Экономика, Нефть, США, ОПЕК
15:01 12.08.2025
 
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет в среднем 13,26 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации.
В прошлом месяце организация прогнозировала рост показателя в текущем году на 80 тысяч баррелей в сутки. В августовском докладе ОПЕК пересмотрела прогноз в сторону снижения на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки. Теперь организация ожидает, что добыча нефти и конденсата в США в 2025 году составит в среднем 13,26 миллиона баррелей в сутки.
При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении снизится на 80 тысяч баррелей в сутки. В прошлом докладе организация прогнозировала снижение на 20 тысяч баррелей в сутки.
Заголовок открываемого материала