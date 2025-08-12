https://1prime.ru/20250812/opek-860634462.html
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет в среднем 13,26 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. В прошлом месяце организация прогнозировала рост показателя в текущем году на 80 тысяч баррелей в сутки. В августовском докладе ОПЕК пересмотрела прогноз в сторону снижения на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки. Теперь организация ожидает, что добыча нефти и конденсата в США в 2025 году составит в среднем 13,26 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении снизится на 80 тысяч баррелей в сутки. В прошлом докладе организация прогнозировала снижение на 20 тысяч баррелей в сутки.
