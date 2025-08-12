https://1prime.ru/20250812/opek-860634462.html

ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США

ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США - 12.08.2025, ПРАЙМ

ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США

ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет в среднем... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T15:01+0300

2025-08-12T15:01+0300

2025-08-12T15:01+0300

экономика

нефть

сша

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет в среднем 13,26 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. В прошлом месяце организация прогнозировала рост показателя в текущем году на 80 тысяч баррелей в сутки. В августовском докладе ОПЕК пересмотрела прогноз в сторону снижения на 30 тысяч баррелей в сутки, до 50 тысяч баррелей в сутки. Теперь организация ожидает, что добыча нефти и конденсата в США в 2025 году составит в среднем 13,26 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении снизится на 80 тысяч баррелей в сутки. В прошлом докладе организация прогнозировала снижение на 20 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250812/opek-860632274.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, опек