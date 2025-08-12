https://1prime.ru/20250812/opek-860634607.html
Россия нарастила добычу нефти в июле
Россия нарастила добычу нефти в июле - 12.08.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила добычу нефти в июле
Добыча нефти в России в июле увеличилась по сравнению с июнем в среднем на 98 тысяч баррелей в сутки и составила 9,12 миллиона баррелей в сутки, такая оценка... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T15:01+0300
2025-08-12T15:01+0300
2025-08-12T15:01+0300
энергетика
нефть
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июле увеличилась по сравнению с июнем в среднем на 98 тысяч баррелей в сутки и составила 9,12 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. По данным организации, в июне Россия добывала 9,022 миллиона баррелей в сутки. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, включая Россию, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Но с учетом начатого с мая форсированного наращивания разрешенного уровня нефтепроизводства страны закончат выход из ограничений уже к концу сентября. Для России на июль максимальная планка по добыче была установлена на уровне 9,103 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсации ранее допущенного перепроизводства.
https://1prime.ru/20250812/opek-860634462.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, опек
Россия нарастила добычу нефти в июле
ОПЕК: добыча нефти в России в июле выросла на 98 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июле увеличилась по сравнению с июнем в среднем на 98 тысяч баррелей в сутки и составила 9,12 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
По данным организации, в июне Россия добывала 9,022 миллиона баррелей в сутки.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, включая Россию, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля.
Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Но с учетом начатого с мая форсированного наращивания разрешенного уровня нефтепроизводства страны закончат выход из ограничений уже к концу сентября. Для России на июль максимальная планка по добыче была установлена на уровне 9,103 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсации ранее допущенного перепроизводства.
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США