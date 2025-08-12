https://1prime.ru/20250812/opek-860634607.html

Россия нарастила добычу нефти в июле

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июле увеличилась по сравнению с июнем в среднем на 98 тысяч баррелей в сутки и составила 9,12 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. По данным организации, в июне Россия добывала 9,022 миллиона баррелей в сутки. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, включая Россию, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Но с учетом начатого с мая форсированного наращивания разрешенного уровня нефтепроизводства страны закончат выход из ограничений уже к концу сентября. Для России на июль максимальная планка по добыче была установлена на уровне 9,103 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсации ранее допущенного перепроизводства.

нефть, опек