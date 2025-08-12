Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила добычу нефти в июле - 12.08.2025
Россия нарастила добычу нефти в июле
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июле увеличилась по сравнению с июнем в среднем на 98 тысяч баррелей в сутки и составила 9,12 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. По данным организации, в июне Россия добывала 9,022 миллиона баррелей в сутки. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, включая Россию, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Но с учетом начатого с мая форсированного наращивания разрешенного уровня нефтепроизводства страны закончат выход из ограничений уже к концу сентября. Для России на июль максимальная планка по добыче была установлена на уровне 9,103 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсации ранее допущенного перепроизводства.
нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
15:01 12.08.2025
 
Россия нарастила добычу нефти в июле

ОПЕК: добыча нефти в России в июле выросла на 98 тысяч баррелей в сутки

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июле увеличилась по сравнению с июнем в среднем на 98 тысяч баррелей в сутки и составила 9,12 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
По данным организации, в июне Россия добывала 9,022 миллиона баррелей в сутки.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, включая Россию, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля.
Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Но с учетом начатого с мая форсированного наращивания разрешенного уровня нефтепроизводства страны закончат выход из ограничений уже к концу сентября. Для России на июль максимальная планка по добыче была установлена на уровне 9,103 миллиона баррелей в сутки с учетом компенсации ранее допущенного перепроизводства.
