"Восьмерка" ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи в июле

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июле на 371 тысячу баррелей нефти в сутки больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее

2025-08-12

энергетика

нефть

опек

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июле на 371 тысячу баррелей нефти в сутки больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК. Так, суммарный целевой уровень добычи для России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана был установлен на уровне 31,33 миллиона баррелей в сутки. В нем учтены добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, и увеличение добычи на 386 тысяч баррелей в сутки от уровня июня в связи с ускоренным отказом от дополнительных ограничений и планом по компенсации перепроизводства. Однако фактически эти страны добывали в июле 31,701 миллиона баррелей в сутки. Так, Казахстан превысил ограничения на 439 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ - на 10 тысяч баррелей, Россия - на 17 тысяч баррелей, но их частично компенсировали остальные участники с добычей меньше целевого уровня. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе и сентябре эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, завершая к началу октября выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в июле максимально разрешенная добыча увеличилась лишь на 386 тысяч баррелей в сутки.

2025

