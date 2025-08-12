https://1prime.ru/20250812/opek-860634932.html
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире
2025-08-12T15:03+0300
2025-08-12T15:03+0300
2025-08-12T15:03+0300
энергетика
нефть
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 1,29 миллиона баррелей в сутки, ожидает спрос на уровне 105,14 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала мировой спрос в 105,13 миллионов баррелей в сутки, однако теперь ждет его на уровне 105,14 миллионов баррелей - на 10 тысяч баррелей выше. Согласно приведенным в докладе таблицам, мировой спрос на нефть в 2024 году составлял 103,84 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост спроса в текущем году составит около 1,29 миллиона баррелей. Прогноз на 2026 год был скорректирован: организация ожидает роста спроса на 1,38 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей выше, чем месяцем ранее - 1,28 миллиона баррелей в сутки. В ОПЕК ожидают, что спрос на нефть в следующем году в мире будет на уровне 106,52 миллиона баррелей в сутки против прежнего прогноза в 106,42 миллиона.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_38d6bddbd98c0220f4eb440d4d066724.jpg
