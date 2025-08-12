https://1prime.ru/20250812/opek-860635386.html
Нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет
Нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет - 12.08.2025, ПРАЙМ
Нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 3,2 миллиона баррелей по... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T15:05+0300
2025-08-12T15:05+0300
2025-08-12T15:05+0300
энергетика
нефть
оэср
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 3,2 миллиона баррелей по сравнению с маем, составив 2,789 миллиарда баррелей и оказавшись на 91,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за июнь 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР составили 2 789 миллионов баррелей, что на 3,2 миллиона баррелей меньше, чем в предыдущем месяце. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 57,9 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 91,7 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 158,6 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,348 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,441 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
https://1prime.ru/20250812/opek-860634462.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, оэср, опек
Энергетика, Нефть, ОЭСР, ОПЕК
Нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет
ОПЕК: нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 3,2 миллиона баррелей по сравнению с маем, составив 2,789 миллиарда баррелей и оказавшись на 91,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за июнь 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР составили 2 789 миллионов баррелей, что на 3,2 миллиона баррелей меньше, чем в предыдущем месяце. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 57,9 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 91,7 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 158,6 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,348 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,441 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США