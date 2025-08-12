Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет - 12.08.2025
Нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 3,2 миллиона баррелей по сравнению с маем, составив 2,789 миллиарда баррелей и оказавшись на 91,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за июнь 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР составили 2 789 миллионов баррелей, что на 3,2 миллиона баррелей меньше, чем в предыдущем месяце. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 57,9 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 91,7 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 158,6 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,348 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,441 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
нефть, оэср, опек
Энергетика, Нефть, ОЭСР, ОПЕК
15:05 12.08.2025
 
Нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет

ОПЕК: нефтяные запасы в ОЭСР в июне снизились, остались ниже средних за 5 лет

Добыча нефти
Добыча нефти - 12.08.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 3,2 миллиона баррелей по сравнению с маем, составив 2,789 миллиарда баррелей и оказавшись на 91,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за июнь 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР составили 2 789 миллионов баррелей, что на 3,2 миллиона баррелей меньше, чем в предыдущем месяце. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 57,9 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 91,7 миллиона баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 158,6 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,348 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,441 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США
Энергетика Нефть ОЭСР ОПЕК
 
 
