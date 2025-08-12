https://1prime.ru/20250812/pentagon-860612508.html

Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон

2025-08-12T11:30+0300

общество

сша

вашингтон

колумбия

дональд трамп

пит хегсет

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Пентагон направил около 800 военнослужащих национальной гвардии США в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе. "Около 800 солдат (нацгвардии- ред.) были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия (другое название Вашингтона - ред.), примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", - говорится в публикации на официальном сайте Пентагона. Отмечается, что в их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки правоохранителей. Дополнительные силы нацгвардии и других спецподразделений подготовлены к отправке в качестве подкрепления, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет, его слова приводятся в публикации. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.

2025

Новости

