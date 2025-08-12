Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/pentagon-860612508.html
Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон
Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон - 12.08.2025, ПРАЙМ
Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон
Пентагон направил около 800 военнослужащих национальной гвардии США в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T11:30+0300
2025-08-12T11:30+0300
общество
сша
вашингтон
колумбия
дональд трамп
пит хегсет
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Пентагон направил около 800 военнослужащих национальной гвардии США в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе. "Около 800 солдат (нацгвардии- ред.) были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия (другое название Вашингтона - ред.), примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", - говорится в публикации на официальном сайте Пентагона. Отмечается, что в их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки правоохранителей. Дополнительные силы нацгвардии и других спецподразделений подготовлены к отправке в качестве подкрепления, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет, его слова приводятся в публикации. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
https://1prime.ru/20250808/oruzhie-860463939.html
сша
вашингтон
колумбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_509:0:4574:3049_1920x0_80_0_0_975c03cf17823b1ee43f372bc196836c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, вашингтон, колумбия, дональд трамп, пит хегсет
Общество , США, ВАШИНГТОН, КОЛУМБИЯ, Дональд Трамп, Пит Хегсет
11:30 12.08.2025
 
Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон

Пентагон направил около 800 солдат нацгвардии США в Вашингтон для борьбы с преступностью

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Пентагон направил около 800 военнослужащих национальной гвардии США в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе.
"Около 800 солдат (нацгвардии- ред.) были сегодня задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия (другое название Вашингтона - ред.), примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", - говорится в публикации на официальном сайте Пентагона.
Отмечается, что в их обязанности входят административные и логистические функции, а также физическое присутствие для поддержки правоохранителей.
Дополнительные силы нацгвардии и других спецподразделений подготовлены к отправке в качестве подкрепления, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет, его слова приводятся в публикации.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Пентагон и НАТО разрабатывают систему передачи оружия США Киеву через ЕС
8 августа, 12:17
 
ОбществоСШАВАШИНГТОНКОЛУМБИЯДональд ТрампПит Хегсет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала