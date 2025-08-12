https://1prime.ru/20250812/pnt--860629173.html

ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров

ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров - 12.08.2025, ПРАЙМ

ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров

ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров

12.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - ПРАЙМ. Компания "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) поддерживает судебное решение об исключении из состава акционеров ПНТ кипрской компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", которое ускорит урегулирование корпоративного конфликта, сообщила компания. На прошлой неделе в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров ПНТ Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ с выплатой в ее пользу "действительной стоимости доли ее участия.... определенной на момент вступления судебного акта в законную силу". Соответственно, отменено решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 19 марта 2025 года не удовлетворил иск Васильевой об исключении "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" из состава акционеров ПНТ. "Мы поддерживаем решение арбитражного апелляционного суда, которое является важным шагом на пути к стабилизации корпоративной среды и восстановлению нормального функционирования предприятия", - говорится в Telegram-канале ПНТ. Как отмечают в компании, решение апелляционного суда "подтверждает приоритет законности и интересов государства, а также поддерживает стабильность в работе системообразующего предприятия". В ПНТ добавили также, что терминал продолжает "эффективную деятельность" и полностью выполняет обязательства перед контрагентами. Спор по поводу состава акционеров ПНТ сопровождается и еще одним судебным разбирательством, связанным с правами государства на акции АО "Петербургский нефтяной терминал". Арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5 546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4 538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. Это решение оспорили компания АО "Петербургский нефтяной терминал", компания "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", один из ее конечных бенефициаров Михаил Скигин, а также председатель совета директоров Васильева. В результате, согласно материалам соответствующего дела, в июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, которое оставлено в силе в части признания ничтожной только одной из сделок. В результате в госсобственность переходит 1 731 акция ПНТ, ранее принадлежавшая "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". При этом компании возвращается часть акций (2 807 штук) "Петербургского нефтяного терминала", переданных государству решением суда первой инстанции, уточняется в постановлении апелляционного суда. В настоящее время Генпрокуратура подала кассационную жалобу на этот судебный акт. В апреле в ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.

