Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250812/pnt--860629173.html
ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров
ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров - 12.08.2025, ПРАЙМ
ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров
Компания "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) поддерживает судебное решение об исключении из состава акционеров ПНТ кипрской компании "Туджунга Энтерпрайзис... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T13:45+0300
2025-08-12T13:46+0300
энергетика
нефть
санкт-петербург
ленинградская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - ПРАЙМ. Компания "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) поддерживает судебное решение об исключении из состава акционеров ПНТ кипрской компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", которое ускорит урегулирование корпоративного конфликта, сообщила компания. На прошлой неделе в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров ПНТ Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ с выплатой в ее пользу "действительной стоимости доли ее участия.... определенной на момент вступления судебного акта в законную силу". Соответственно, отменено решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 19 марта 2025 года не удовлетворил иск Васильевой об исключении "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" из состава акционеров ПНТ. "Мы поддерживаем решение арбитражного апелляционного суда, которое является важным шагом на пути к стабилизации корпоративной среды и восстановлению нормального функционирования предприятия", - говорится в Telegram-канале ПНТ. Как отмечают в компании, решение апелляционного суда "подтверждает приоритет законности и интересов государства, а также поддерживает стабильность в работе системообразующего предприятия". В ПНТ добавили также, что терминал продолжает "эффективную деятельность" и полностью выполняет обязательства перед контрагентами. Спор по поводу состава акционеров ПНТ сопровождается и еще одним судебным разбирательством, связанным с правами государства на акции АО "Петербургский нефтяной терминал". Арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5 546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4 538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. Это решение оспорили компания АО "Петербургский нефтяной терминал", компания "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", один из ее конечных бенефициаров Михаил Скигин, а также председатель совета директоров Васильева. В результате, согласно материалам соответствующего дела, в июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, которое оставлено в силе в части признания ничтожной только одной из сделок. В результате в госсобственность переходит 1 731 акция ПНТ, ранее принадлежавшая "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". При этом компании возвращается часть акций (2 807 штук) "Петербургского нефтяного терминала", переданных государству решением суда первой инстанции, уточняется в постановлении апелляционного суда. В настоящее время Генпрокуратура подала кассационную жалобу на этот судебный акт. В апреле в ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
https://1prime.ru/20250605/genprokuratura-858215457.html
санкт-петербург
ленинградская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, санкт-петербург, ленинградская область, рф
Энергетика, Нефть, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, РФ
13:45 12.08.2025 (обновлено: 13:46 12.08.2025)
 
ПНТ поддержал исключение кипрской компании из акционеров

"Петербургский нефтяной терминал" поддержал исключение кипрской компании из акционеров

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - ПРАЙМ. Компания "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) поддерживает судебное решение об исключении из состава акционеров ПНТ кипрской компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", которое ускорит урегулирование корпоративного конфликта, сообщила компания.
На прошлой неделе в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров ПНТ Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ с выплатой в ее пользу "действительной стоимости доли ее участия.... определенной на момент вступления судебного акта в законную силу". Соответственно, отменено решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 19 марта 2025 года не удовлетворил иск Васильевой об исключении "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" из состава акционеров ПНТ.
"Мы поддерживаем решение арбитражного апелляционного суда, которое является важным шагом на пути к стабилизации корпоративной среды и восстановлению нормального функционирования предприятия", - говорится в Telegram-канале ПНТ.
Как отмечают в компании, решение апелляционного суда "подтверждает приоритет законности и интересов государства, а также поддерживает стабильность в работе системообразующего предприятия".
В ПНТ добавили также, что терминал продолжает "эффективную деятельность" и полностью выполняет обязательства перед контрагентами.
Спор по поводу состава акционеров ПНТ сопровождается и еще одним судебным разбирательством, связанным с правами государства на акции АО "Петербургский нефтяной терминал". Арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5 546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4 538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных.
Это решение оспорили компания АО "Петербургский нефтяной терминал", компания "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", один из ее конечных бенефициаров Михаил Скигин, а также председатель совета директоров Васильева.
В результате, согласно материалам соответствующего дела, в июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, которое оставлено в силе в части признания ничтожной только одной из сделок. В результате в госсобственность переходит 1 731 акция ПНТ, ранее принадлежавшая "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед".
При этом компании возвращается часть акций (2 807 штук) "Петербургского нефтяного терминала", переданных государству решением суда первой инстанции, уточняется в постановлении апелляционного суда. В настоящее время Генпрокуратура подала кассационную жалобу на этот судебный акт.
В апреле в ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ.
В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Генпрокуратура констатировала сохранение иностранного контроля над ПНТ
5 июня, 10:22
 
ЭнергетикаНефтьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала