FT назвала крупным успехом ВС России прорыв в районе Красноармейска - 12.08.2025
Спецоперация на Украине
FT назвала крупным успехом ВС России прорыв в районе Красноармейска
2025-08-12T15:07+0300
2025-08-12T15:07+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Британская газета Financial Times назвала крупным успехом прорыв российских войск в районе Красноармейска, отметив, что это вызвало волну "негодования и смятения" в Киеве."Российский прорыв на украинском восточном фронте вызвал волну негодования и смятения в Киеве перед критически важным саммитом между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в пятницу... это стало одним из самых крупных успехов России за последний год и происходит в опасный момент для Украины, чья армия страдает от недостатка людей и боеприпасов", - пишет издание. Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино. Его советник Игорь Кимаковский во вторник заявил, что трасса уже была перерезана.
15:07 12.08.2025
 
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Британская газета Financial Times назвала крупным успехом прорыв российских войск в районе Красноармейска, отметив, что это вызвало волну "негодования и смятения" в Киеве.
"Российский прорыв на украинском восточном фронте вызвал волну негодования и смятения в Киеве перед критически важным саммитом между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в пятницу... это стало одним из самых крупных успехов России за последний год и происходит в опасный момент для Украины, чья армия страдает от недостатка людей и боеприпасов", - пишет издание.
Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино. Его советник Игорь Кимаковский во вторник заявил, что трасса уже была перерезана.
