Россия экспортировала в ЕАЭС более 85% семян подсолнечника - 12.08.2025
Россия экспортировала в ЕАЭС более 85% семян подсолнечника
2025-08-12T07:01+0300
2025-08-12T07:01+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
китай
белоруссия
еаэс
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Более 85% семян подсолнечника в натуральном выражении по итогам первых семи месяцев года Россия экспортировала в другие страны ЕАЭС, всего вывоз составил 202 тысячи тонн, сообщил РИА Новости аналитический центр Oleoscope. "За январь-июль 2025 года объем вывоза семян подсолнечника (из России - ред.) составил 202 тысячи тонн, что соответствует тому же уровню экспорта аналогичного периода 2024 года. Более 85% семян отправились в страны ЕАЭС", - говорится в сообщении. По данным аналитиков, также экспорт соевых бобов из России за эти семь месяцев составил 365 тысяч тонн. Основным покупателем стал Китай, импортировав 265 тысяч тонн. По сравнению с тем же периодом прошлого года общий объем экспорта соевых бобов уменьшился на треть. Также в Китай за отчетный период было экспортировано больше всего семян льна - 360 тысяч тонн из 523 тысяч общего экспорта льна (минус 12% к аналогичному периоду прошлого года). Больше всего семян рапса было экспортировано в Белоруссию - 274 тысячи тонн. Всего же семян рапса было экспортировано 334 тысячи, что на 14% меньше год к году. В Китай отправилась 51 тысяча тонн семян рапса. Аналитики также добавили, что в целом российский экспорт масличных культур за первые семь месяцев года составил 1,45 миллиона тонн, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
сельское хозяйство, россия, китай, белоруссия, еаэс
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС
07:01 12.08.2025
 
Россия экспортировала в ЕАЭС более 85% семян подсолнечника

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Более 85% семян подсолнечника в натуральном выражении по итогам первых семи месяцев года Россия экспортировала в другие страны ЕАЭС, всего вывоз составил 202 тысячи тонн, сообщил РИА Новости аналитический центр Oleoscope.
"За январь-июль 2025 года объем вывоза семян подсолнечника (из России - ред.) составил 202 тысячи тонн, что соответствует тому же уровню экспорта аналогичного периода 2024 года. Более 85% семян отправились в страны ЕАЭС", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, также экспорт соевых бобов из России за эти семь месяцев составил 365 тысяч тонн. Основным покупателем стал Китай, импортировав 265 тысяч тонн. По сравнению с тем же периодом прошлого года общий объем экспорта соевых бобов уменьшился на треть.
Также в Китай за отчетный период было экспортировано больше всего семян льна - 360 тысяч тонн из 523 тысяч общего экспорта льна (минус 12% к аналогичному периоду прошлого года).
Больше всего семян рапса было экспортировано в Белоруссию - 274 тысячи тонн. Всего же семян рапса было экспортировано 334 тысячи, что на 14% меньше год к году. В Китай отправилась 51 тысяча тонн семян рапса.
Аналитики также добавили, что в целом российский экспорт масличных культур за первые семь месяцев года составил 1,45 миллиона тонн, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
 
