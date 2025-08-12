Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/shptle-860616350.html
Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа
Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа - 12.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске может быть посвящена скорее взаимовыгодным совместным проектам, например, в... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T11:46+0300
2025-08-12T11:46+0300
экономика
нефть
россия
сша
аляска
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
БУДАПЕШТ, 12 авг - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске может быть посвящена скорее взаимовыгодным совместным проектам, например, в области добычи ископаемых, чем ситуации на Украине, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Если посмотреть на Аляску, там много минеральных ресурсов: нефть, природный газ, редкоземельные металлы. А в Сибири их ещё больше. Там много алмазов, есть нефть, есть природный газ, есть уран, есть редкоземельные металлы, многое, что нужно Америке... Поэтому я могу представить себе совместные проекты по добыче полезных ископаемых между Россией и США. Очевидно, что для США это гораздо важнее, чем то, что происходит на Украине", - сказал Шпётле. Он напомнил, что президент США несколько месяцев назад заявил, что Америке и России "следует не воевать, а вести общий бизнес, и тогда будет большая выгода". "Думаю, что в центре внимания будут именно вопросы российско-американских отношений. Они будут очень важны как для США, так и для России. И, очевидно, отношения станут гораздо лучше, если будут, например, совместные проекты в горнодобывающей промышленности и энергетике. Обеим странам нужна энергия в больших количествах. И если будут совместные разработки, то от этого выиграют обе страны", - отметил эксперт. По словам аналитика, США нужны редкоземельные металлы, которые есть в России, в Америке, в свою очередь, лучше развита технология добычи сланцевого газа. "Дональд Трамп - бизнесмен. Он хочет сделать великой Америку, а не Украину. И я думаю, что если он увидит возможность хорошей сделки и найдёт общий язык с Владимиром Владимировичем, то судьба Украины будет фактически решена, им придётся уступить территории", - полагает Шпётле. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20250812/vstrecha--860599915.html
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, сша, аляска, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Экономика, Нефть, РОССИЯ, США, Аляска, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
11:46 12.08.2025
 
Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа

Эксперт Шпётле: встреча Путина и Трампа может быть посвящена добыче ископаемых

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 12 авг - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске может быть посвящена скорее взаимовыгодным совместным проектам, например, в области добычи ископаемых, чем ситуации на Украине, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"Если посмотреть на Аляску, там много минеральных ресурсов: нефть, природный газ, редкоземельные металлы. А в Сибири их ещё больше. Там много алмазов, есть нефть, есть природный газ, есть уран, есть редкоземельные металлы, многое, что нужно Америке... Поэтому я могу представить себе совместные проекты по добыче полезных ископаемых между Россией и США. Очевидно, что для США это гораздо важнее, чем то, что происходит на Украине", - сказал Шпётле.
Он напомнил, что президент США несколько месяцев назад заявил, что Америке и России "следует не воевать, а вести общий бизнес, и тогда будет большая выгода".
"Думаю, что в центре внимания будут именно вопросы российско-американских отношений. Они будут очень важны как для США, так и для России. И, очевидно, отношения станут гораздо лучше, если будут, например, совместные проекты в горнодобывающей промышленности и энергетике. Обеим странам нужна энергия в больших количествах. И если будут совместные разработки, то от этого выиграют обе страны", - отметил эксперт.
По словам аналитика, США нужны редкоземельные металлы, которые есть в России, в Америке, в свою очередь, лучше развита технология добычи сланцевого газа.
"Дональд Трамп - бизнесмен. Он хочет сделать великой Америку, а не Украину. И я думаю, что если он увидит возможность хорошей сделки и найдёт общий язык с Владимиром Владимировичем, то судьба Украины будет фактически решена, им придётся уступить территории", - полагает Шпётле.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
СМИ назвали отель, в котором может пройти встреча Путина и Трампа
10:06
 
ЭкономикаНефтьРОССИЯСШААляскаУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала