Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа

Эксперт рассказал, чему может быть посвящена встреча Путина и Трампа

БУДАПЕШТ, 12 авг - ПРАЙМ.

БУДАПЕШТ, 12 авг - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске может быть посвящена скорее взаимовыгодным совместным проектам, например, в области добычи ископаемых, чем ситуации на Украине, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Если посмотреть на Аляску, там много минеральных ресурсов: нефть, природный газ, редкоземельные металлы. А в Сибири их ещё больше. Там много алмазов, есть нефть, есть природный газ, есть уран, есть редкоземельные металлы, многое, что нужно Америке... Поэтому я могу представить себе совместные проекты по добыче полезных ископаемых между Россией и США. Очевидно, что для США это гораздо важнее, чем то, что происходит на Украине", - сказал Шпётле. Он напомнил, что президент США несколько месяцев назад заявил, что Америке и России "следует не воевать, а вести общий бизнес, и тогда будет большая выгода". "Думаю, что в центре внимания будут именно вопросы российско-американских отношений. Они будут очень важны как для США, так и для России. И, очевидно, отношения станут гораздо лучше, если будут, например, совместные проекты в горнодобывающей промышленности и энергетике. Обеим странам нужна энергия в больших количествах. И если будут совместные разработки, то от этого выиграют обе страны", - отметил эксперт. По словам аналитика, США нужны редкоземельные металлы, которые есть в России, в Америке, в свою очередь, лучше развита технология добычи сланцевого газа. "Дональд Трамп - бизнесмен. Он хочет сделать великой Америку, а не Украину. И я думаю, что если он увидит возможность хорошей сделки и найдёт общий язык с Владимиром Владимировичем, то судьба Украины будет фактически решена, им придётся уступить территории", - полагает Шпётле. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

