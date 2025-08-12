https://1prime.ru/20250812/sud-860623667.html
Супруги с Урала отсудили один миллион рублей у гадалки
Супруги с Урала отсудили один миллион рублей у гадалки - 12.08.2025, ПРАЙМ
Супруги с Урала отсудили один миллион рублей у гадалки
Супружеская пара из Екатеринбурга подала в суд на "вещунью" Юлию после того, как "волшебные палочки" на 100 тысяч рублей и "чистка дома" не помогли поправить... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T12:30+0300
2025-08-12T12:30+0300
2025-08-12T12:30+0300
мошенничество
общество
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – ПРАЙМ. Супружеская пара из Екатеринбурга подала в суд на "вещунью" Юлию после того, как "волшебные палочки" на 100 тысяч рублей и "чистка дома" не помогли поправить здоровье: с гадалки суд взыскал более миллиона рублей, сообщила пресс-служба Кировского районного суда столицы Урала. В инстанции рассказали, что осенью 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в магазин "Колдуй баба, колдуй дед" с проблемами со здоровьем. Вещунья Юлия обещала помочь, провела диагностику за 5 тысяч рублей, по итогам которой попросила клиентку привести на сеанс супруга. Во время визита выяснилось, что проблемы есть у обоих партнеров. Какие манипуляции проводились, не уточняется, но сначала гадалка взяла с супругов аванс в 112 тысяч рублей, затем попросила оплатить "чистку" дома в размере 55 тысяч рублей и расходные материалы на 20 тысяч. Юлия также предупредила пару о необходимости пройти обучение, для которого будут нужны "волшебные палочки" общей стоимостью 100 тысяч рублей. Пользуясь доверием супругов, она попросила помочь ей в оплате аренды помещения. Они согласились и передали "фее" 300 тысяч рублей, уточнили в суде. В декабре 2023 года после очередной "чистки" муж и жена поняли, что их обманули, так как положительных изменений манипуляции не принесли, а семейный бюджет опустошили. "Тогда Николай (супруг - ред.) обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей. В суд ответчик не пришла. Было вынесено заочное решение, которым исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с Юлии денежные средства… всего 1 132 175 рублей", – заключили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250811/moshenniki--860551419.html
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , екатеринбург
Мошенничество, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ
Супруги с Урала отсудили один миллион рублей у гадалки
Супруги с Урала отсудили 1 млн руб у гадалки, чьи "волшебные палочки" не помогли
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – ПРАЙМ. Супружеская пара из Екатеринбурга подала в суд на "вещунью" Юлию после того, как "волшебные палочки" на 100 тысяч рублей и "чистка дома" не помогли поправить здоровье: с гадалки суд взыскал более миллиона рублей, сообщила пресс-служба Кировского районного суда столицы Урала.
В инстанции рассказали, что осенью 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в магазин "Колдуй баба, колдуй дед" с проблемами со здоровьем. Вещунья Юлия обещала помочь, провела диагностику за 5 тысяч рублей, по итогам которой попросила клиентку привести на сеанс супруга. Во время визита выяснилось, что проблемы есть у обоих партнеров.
Какие манипуляции проводились, не уточняется, но сначала гадалка взяла с супругов аванс в 112 тысяч рублей, затем попросила оплатить "чистку" дома в размере 55 тысяч рублей и расходные материалы на 20 тысяч. Юлия также предупредила пару о необходимости пройти обучение, для которого будут нужны "волшебные палочки" общей стоимостью 100 тысяч рублей. Пользуясь доверием супругов, она попросила помочь ей в оплате аренды помещения. Они согласились и передали "фее" 300 тысяч рублей, уточнили в суде.
В декабре 2023 года после очередной "чистки" муж и жена поняли, что их обманули, так как положительных изменений манипуляции не принесли, а семейный бюджет опустошили.
"Тогда Николай (супруг - ред.) обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей. В суд ответчик не пришла. Было вынесено заочное решение, которым исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с Юлии денежные средства… всего 1 132 175 рублей", – заключили в пресс-службе.
Мошенники придумали схему обмана россиян с платформами по выдаче займов