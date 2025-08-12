https://1prime.ru/20250812/sud-860623667.html

Супруги с Урала отсудили один миллион рублей у гадалки

Супруги с Урала отсудили один миллион рублей у гадалки - 12.08.2025, ПРАЙМ

Супруги с Урала отсудили один миллион рублей у гадалки

Супружеская пара из Екатеринбурга подала в суд на "вещунью" Юлию после того, как "волшебные палочки" на 100 тысяч рублей и "чистка дома" не помогли поправить... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T12:30+0300

2025-08-12T12:30+0300

2025-08-12T12:30+0300

мошенничество

общество

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – ПРАЙМ. Супружеская пара из Екатеринбурга подала в суд на "вещунью" Юлию после того, как "волшебные палочки" на 100 тысяч рублей и "чистка дома" не помогли поправить здоровье: с гадалки суд взыскал более миллиона рублей, сообщила пресс-служба Кировского районного суда столицы Урала. В инстанции рассказали, что осенью 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в магазин "Колдуй баба, колдуй дед" с проблемами со здоровьем. Вещунья Юлия обещала помочь, провела диагностику за 5 тысяч рублей, по итогам которой попросила клиентку привести на сеанс супруга. Во время визита выяснилось, что проблемы есть у обоих партнеров. Какие манипуляции проводились, не уточняется, но сначала гадалка взяла с супругов аванс в 112 тысяч рублей, затем попросила оплатить "чистку" дома в размере 55 тысяч рублей и расходные материалы на 20 тысяч. Юлия также предупредила пару о необходимости пройти обучение, для которого будут нужны "волшебные палочки" общей стоимостью 100 тысяч рублей. Пользуясь доверием супругов, она попросила помочь ей в оплате аренды помещения. Они согласились и передали "фее" 300 тысяч рублей, уточнили в суде. В декабре 2023 года после очередной "чистки" муж и жена поняли, что их обманули, так как положительных изменений манипуляции не принесли, а семейный бюджет опустошили. "Тогда Николай (супруг - ред.) обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей. В суд ответчик не пришла. Было вынесено заочное решение, которым исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с Юлии денежные средства… всего 1 132 175 рублей", – заключили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250811/moshenniki--860551419.html

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , екатеринбург