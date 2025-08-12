https://1prime.ru/20250812/tszinpin-860591475.html

Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира"

Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира" - 12.08.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира"

Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T07:13+0300

2025-08-12T07:13+0300

2025-08-12T07:13+0300

мировая экономика

экономика

россия

бразилия

китай

кнр

лула да силва

си цзиньпин

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860591475.jpg?1754972029

ПЕКИН, 12 авг - ПРАЙМ. Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Во вторник состоялся разговор лидеров КНР и Бразилии. "Китай и Бразилия должны продолжать совместно отвечать на глобальные вызовы, обеспечить успех конференции ООН по изменению климата в Белене, продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса", - цитирует слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Ранее Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Он отмечал, что правительство Бразилии готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках группы "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.

бразилия

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, бразилия, китай, кнр, лула да силва, си цзиньпин, владимир путин, оон, мид