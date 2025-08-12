https://1prime.ru/20250812/tszinpin-860591475.html
Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира"
ПЕКИН, 12 авг - ПРАЙМ. Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
Во вторник состоялся разговор лидеров КНР и Бразилии.
"Китай и Бразилия должны продолжать совместно отвечать на глобальные вызовы, обеспечить успех конференции ООН по изменению климата в Белене, продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса", - цитирует слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Ранее Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Он отмечал, что правительство Бразилии готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках группы "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
