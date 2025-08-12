Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира" - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/tszinpin-860591475.html
Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира"
Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира" - 12.08.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира"
Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T07:13+0300
2025-08-12T07:13+0300
мировая экономика
экономика
россия
бразилия
китай
кнр
лула да силва
си цзиньпин
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860591475.jpg?1754972029
ПЕКИН, 12 авг - ПРАЙМ. Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Во вторник состоялся разговор лидеров КНР и Бразилии. "Китай и Бразилия должны продолжать совместно отвечать на глобальные вызовы, обеспечить успех конференции ООН по изменению климата в Белене, продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса", - цитирует слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Ранее Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Он отмечал, что правительство Бразилии готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках группы "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
бразилия
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, бразилия, китай, кнр, лула да силва, си цзиньпин, владимир путин, оон, мид
Мировая экономика, Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, КНР, Лула да Силва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ООН, МИД
07:13 12.08.2025
 
Си Цзиньпин призвал Китай и Бразилию продвигать роль "Друзей мира"

Си Цзиньпин: Китай и Бразилия должны продвигать роль "Друзей мира" на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 12 авг - ПРАЙМ. Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
Во вторник состоялся разговор лидеров КНР и Бразилии.
"Китай и Бразилия должны продолжать совместно отвечать на глобальные вызовы, обеспечить успех конференции ООН по изменению климата в Белене, продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса", - цитирует слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Ранее Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Он отмечал, что правительство Бразилии готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках группы "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯКИТАЙКНРЛула да СилваСи ЦзиньпинВладимир ПутинООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала