"Все, чтобы поссорить": Туск сделал резкое заявление о России

Россия якобы пытается посеять раздор между Польшей и Украиной. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск. | 12.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия якобы пытается посеять раздор между Польшей и Украиной. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск."Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой", — написал он в соцсети X.В конце июля избранный польский президент Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским потребовал от него изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов.Польская сторона неоднократно подчеркивала, что Украина нередко неверно интерпретирует события Волынской резни, игнорируя преступления, совершенные ОУН и УПА* против поляков. Для Польши эти события представляют собой массовое и организованное преступление геноцида, тогда как украинцы рассматривают их как результат вооруженного конфликта, за который обе стороны несут равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных вопросов в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла решение о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Польской республики в 1943-1945 годах. По мнению польской стороны, массовые убийства были осуществлены сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики в период с 1939 по 1945 годы.* Запрещенная в России террористическая организация

