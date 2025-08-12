Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все, чтобы поссорить": Туск сделал резкое заявление о России - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250812/tusk--860639116.html
"Все, чтобы поссорить": Туск сделал резкое заявление о России
"Все, чтобы поссорить": Туск сделал резкое заявление о России - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Все, чтобы поссорить": Туск сделал резкое заявление о России
Россия якобы пытается посеять раздор между Польшей и Украиной. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T17:07+0300
2025-08-12T17:07+0300
политика
россия
украина
польша
дональд туск
кароль навроцкий
владимир зеленский
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_172c9ebbbd2b8b6b383ccd8b8323074c.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия якобы пытается посеять раздор между Польшей и Украиной. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск."Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой", — написал он в соцсети X.В конце июля избранный польский президент Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским потребовал от него изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов.Польская сторона неоднократно подчеркивала, что Украина нередко неверно интерпретирует события Волынской резни, игнорируя преступления, совершенные ОУН и УПА* против поляков. Для Польши эти события представляют собой массовое и организованное преступление геноцида, тогда как украинцы рассматривают их как результат вооруженного конфликта, за который обе стороны несут равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных вопросов в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла решение о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Польской республики в 1943-1945 годах. По мнению польской стороны, массовые убийства были осуществлены сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики в период с 1939 по 1945 годы.* Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20250806/polsha-860372519.html
украина
польша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_555:0:4928:3280_1920x0_80_0_0_9ad90df445e04880fbde86620ab3d324.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, польша, дональд туск, кароль навроцкий, владимир зеленский, киев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Киев
17:07 12.08.2025
 
"Все, чтобы поссорить": Туск сделал резкое заявление о России

Туск: Россия стремится поссорить Польшу и Украину

© CC BY 2.0 / European People's PartyДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия якобы пытается посеять раздор между Польшей и Украиной. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
"Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой", — написал он в соцсети X.
В конце июля избранный польский президент Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским потребовал от него изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов.
Польская сторона неоднократно подчеркивала, что Украина нередко неверно интерпретирует события Волынской резни, игнорируя преступления, совершенные ОУН и УПА* против поляков. Для Польши эти события представляют собой массовое и организованное преступление геноцида, тогда как украинцы рассматривают их как результат вооруженного конфликта, за который обе стороны несут равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.
Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных вопросов в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла решение о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Польской республики в 1943-1945 годах. По мнению польской стороны, массовые убийства были осуществлены сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики в период с 1939 по 1945 годы.
* Запрещенная в России террористическая организация
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Туск рассчитывает наладить сотрудничество с новым президентом Польши
6 августа, 10:34
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАПОЛЬШАДональд ТускКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала