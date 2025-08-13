В ЕАЭС обсудят развитие общих рынков лекарств

https://1prime.ru/20250813/eaes-860651283.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Участники заседания Евразийского межправительственного совета рассмотрят вопросы, связанные с реализацией транспортной политики государств – членов ЕАЭС на 2024-2026 годы, согласуют концепцию развития общих рынков лекарств в рамках Союза, а также обсудят реализацию подходов по регулированию климатической повестки, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ате в рамках официального визита в Киргизию.
"Стороны рассмотрят актуализацию плана мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов ЕАЭС на 2024-2026 годы", - говорится в материалах к заседанию.
Кроме того, участники обсудят реализации странами подходов по регулированию климатической повестки.
"Планируется согласовать концепцию развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС", - отмечается в сообщении.
Также в повестке заседания утверждение Программы развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках ЕАЭС.
Предстоящее заседание Межправительственного совета станет 43-м по счету с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и вторым в текущем году. В нем планируется участие государств-наблюдателей при ЕАЭС.
Евразийский межправительственный совет обеспечивает реализацию и контроль за исполнением Договора и решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором и международными соглашениями в рамках Евразийского союза.
Как отметили в аппарате правительства, на заседаниях Евразийского межправительственного совета рассматривается существенная часть принципиальных вопросов интеграционного сотрудничества государств-членов Союза.
В 2025 году в органах Союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.
