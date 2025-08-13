https://1prime.ru/20250813/neft-860683291.html

Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 августа, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали снижения показателя на 0,8 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 23,1 миллиона с 23 миллионов баррелей.Запасы бензина в то же время снизились на 0,8 миллиона баррелей (на 0,3%), до 226,3 миллиона. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов при этом увеличились на 0,7 миллиона баррелей (на 0,6%), до 113,7 миллионов, в то время как ожидалось увеличение на 0,35 миллиона баррелей.

