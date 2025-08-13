Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли - 13.08.2025, ПРАЙМ
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 августа, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7... | 13.08.2025, ПРАЙМ
нефть, сша, запасы нефти
Энергетика, Нефть, США, запасы нефти
17:34 13.08.2025 (обновлено: 17:43 13.08.2025)
 
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Запасы нефти в США за неделю по 8 августа выросли на 3 миллиона баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 августа, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали снижения показателя на 0,8 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 23,1 миллиона с 23 миллионов баррелей.
Запасы бензина в то же время снизились на 0,8 миллиона баррелей (на 0,3%), до 226,3 миллиона. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов при этом увеличились на 0,7 миллиона баррелей (на 0,6%), до 113,7 миллионов, в то время как ожидалось увеличение на 0,35 миллиона баррелей.
ЭнергетикаНефтьСШАзапасы нефти
 
 
