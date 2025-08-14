РФ планирует локализовать производства авто в Киргизии, сообщил Минпромторг

https://1prime.ru/20250814/kirgiziya-860731382.html
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Россия обсуждает возможность поставки и локализации производства автомобилей на территории Киргизии, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума. "Мы ожидаем, что также сегодня на площадке будет несколько обсуждений и возможных локализаций российских автомобилей. У нас есть хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту. Мы, безусловно, настроены сегодня договориться о ряде контрактов на поставку. Ну и обсуждаем, безусловно, локализацию, потому что это позволит развивать компетенции здесь внутри Кыргызстана", - сказал Чекушов. Он добавил, что российским инвесторам интересны и другие направления промышленности в Киргизии, например, зеленая энергетика. Россия обладает серьезным компетенциями по солнечной энергетике, ветрогенерации и атомной электроэнергетике.
