Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета ЕАЭС

2025-08-14T00:16+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибудет с двухдневным официальным визитом Киргизию, где проведет переговоры с руководством страны и примет участие в заседании Евразийского межправсовета.
РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В ходе переговоров глав правительств России и Киргизии в четверг планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Также на повестке переговоров будет развитие практической кооперации двух стран в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях.
Ожидается также, что особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым 2 июля в Москве.
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВСОВЕТА ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, в котором примет участие Мишустин, станет 43-м по счету с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и вторым в текущем году. Заседание пройдет 14-15 августа в киргизском городе Чолпон-Ата. В нем планируется участие государств-наблюдателей при ЕАЭС.
Повестка заседания включает актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе, в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы.
В частности, стороны рассмотрят актуализацию плана мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов ЕАЭС на 2024-2026 годы. Кроме того, участники обсудят реализации странами подходов по регулированию климатической повестки.
Планируется согласовать концепцию развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Также в повестке заседания утверждение Программы развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках ЕАЭС.
ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудничество России и Киргизии носит многоплановый характер. Между двумя странами заключено и действуют порядка 180 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, регулирующих взаимодействие в различных сферах.
Россия - один из основных внешнеэкономических партнеров Киргизии и крупнейших инвесторов в национальную экономику. В стране работают свыше 1,7 тысячи предприятий с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике, транспорте, мирном атоме.
Российско-Киргизский Фонд развития профинансировал около 3,6 тысячи проектов на общую сумму более 835 миллионов долларов. Торгово-экономические связи с Киргизией поддерживают более 80 субъектов Российской Федерации.
Укрепляются связи в гуманитарной и образовательной сферах. В России обучаются 10,3 тысячи киргизских граждан, из них 5,1 тысячи - на бюджетной основе. Кроме того, продолжается работа по открытию в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке.
