"Существует высокая вероятность ". Украина начала готовить Одессу к обороне - 14.08.2025
Спецоперация на Украине
"Существует высокая вероятность ". Украина начала готовить Одессу к обороне
"Существует высокая вероятность ". Украина начала готовить Одессу к обороне
Украинские власти включили Одессу и еще более ста разбросанных по области городов и поселков в список территорий, где существует высокая вероятность начала... | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские власти включили Одессу и еще более ста разбросанных по области городов и поселков в список территорий, где существует высокая вероятность начала боевых действий. Об этом рассказывается в публикации "МК".Как сообщается в материале, Министерство развития общин и территорий Украины издало приказ о включении Одессы и более сотни окрестных населенных пунктов в список территорий, где боевые действия или уже идут, или с высокой вероятностью могут начаться.Также отмечается, что, кроме Одессы, к зоне потенциальных или активных боевых действий причислены еще 119 населенных пунктов региона.
одесса
конфликт на украине, одесса, боевые действия, приказ
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, Одесса, боевые действия, Приказ
22:45 14.08.2025
 
"Существует высокая вероятность ". Украина начала готовить Одессу к обороне

"МК": Украина юридически закрепила вероятность начала боевых действий в Одессе

© fotolia.com / Hellen SergeyevaПорт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© fotolia.com / Hellen Sergeyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские власти включили Одессу и еще более ста разбросанных по области городов и поселков в список территорий, где существует высокая вероятность начала боевых действий. Об этом рассказывается в публикации "МК".
Как сообщается в материале, Министерство развития общин и территорий Украины издало приказ о включении Одессы и более сотни окрестных населенных пунктов в список территорий, где боевые действия или уже идут, или с высокой вероятностью могут начаться.
Также отмечается, что, кроме Одессы, к зоне потенциальных или активных боевых действий причислены еще 119 населенных пунктов региона.
Флаги США
Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы, пишут СМИ
14 июля, 09:37
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеОдессабоевые действияПриказ
 
 
