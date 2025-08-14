https://1prime.ru/20250814/odessa-860733275.html

"Существует высокая вероятность ". Украина начала готовить Одессу к обороне

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские власти включили Одессу и еще более ста разбросанных по области городов и поселков в список территорий, где существует высокая вероятность начала боевых действий. Об этом рассказывается в публикации "МК".Как сообщается в материале, Министерство развития общин и территорий Украины издало приказ о включении Одессы и более сотни окрестных населенных пунктов в список территорий, где боевые действия или уже идут, или с высокой вероятностью могут начаться.Также отмечается, что, кроме Одессы, к зоне потенциальных или активных боевых действий причислены еще 119 населенных пунктов региона.

