https://1prime.ru/20250814/overchuk-860699839.html

Оверчук назвал Россию локомотивом цифровой трансформации в ЕАЭС

Оверчук назвал Россию локомотивом цифровой трансформации в ЕАЭС - 14.08.2025, ПРАЙМ

Оверчук назвал Россию локомотивом цифровой трансформации в ЕАЭС

Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на Евразийском пространстве, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T08:58+0300

2025-08-14T08:58+0300

2025-08-14T08:59+0300

экономика

технологии

россия

киргизия

алексей оверчук

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860699673_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_ba563ecbc04c70de33fd8482a36283c6.jpg

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на Евразийском пространстве, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. "Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на евразийском пространстве. За последние пять лет наша IT-отрасль развивалась рекордными темпами и выросла гораздо лучше других отраслей экономики. Ее вклад в ВВП увеличился более чем в полтора раза. Количество сотрудников IT-компаний выросло более чем на 70%, а количество бюджетных мест на эти специальности в вузах увеличилось вдвое", - заявил вице-премьер в ходе киргизско-российского бизнес-форума. По словам Оверчука, в России сформирована современная телекоммуникационная инфраструктура с доступом к скоростному и дешевому интернету. Для строительства сетей используется преимущественно российское телекоммуникационное оборудование. Также Россия является одним из мировых лидеров в сфере развития ИИ. "Осознавая ключевое значения перехода к цифровому суверенитету, мы понимаем цену сотрудничества в этой сфере с нашими единомышленниками и союзниками. Россия активно отстаивает эту точку зрения на международных площадках… Сегодня цифровой суверенитет - не только неотъемлемое условие экономической стабильности и безопасности, но и путь к новым возможностям. ЕАЭС имеет все необходимое, чтобы в полной мере реализовать эти возможности. Совместными усилиями мы вносим и будем вносить существенный вклад в процветание нашего союза, граждан России и Киргизии", - подчеркнул зампред кабмина. Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.

https://1prime.ru/20250812/rossija-860591379.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, киргизия, алексей оверчук, еаэс