Оверчук назвал Россию локомотивом цифровой трансформации в ЕАЭС - 14.08.2025
Оверчук назвал Россию локомотивом цифровой трансформации в ЕАЭС
Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на Евразийском пространстве, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:58+0300
2025-08-14T08:59+0300
экономика
технологии
россия
киргизия
алексей оверчук
еаэс
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на Евразийском пространстве, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. "Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на евразийском пространстве. За последние пять лет наша IT-отрасль развивалась рекордными темпами и выросла гораздо лучше других отраслей экономики. Ее вклад в ВВП увеличился более чем в полтора раза. Количество сотрудников IT-компаний выросло более чем на 70%, а количество бюджетных мест на эти специальности в вузах увеличилось вдвое", - заявил вице-премьер в ходе киргизско-российского бизнес-форума. По словам Оверчука, в России сформирована современная телекоммуникационная инфраструктура с доступом к скоростному и дешевому интернету. Для строительства сетей используется преимущественно российское телекоммуникационное оборудование. Также Россия является одним из мировых лидеров в сфере развития ИИ. "Осознавая ключевое значения перехода к цифровому суверенитету, мы понимаем цену сотрудничества в этой сфере с нашими единомышленниками и союзниками. Россия активно отстаивает эту точку зрения на международных площадках… Сегодня цифровой суверенитет - не только неотъемлемое условие экономической стабильности и безопасности, но и путь к новым возможностям. ЕАЭС имеет все необходимое, чтобы в полной мере реализовать эти возможности. Совместными усилиями мы вносим и будем вносить существенный вклад в процветание нашего союза, граждан России и Киргизии", - подчеркнул зампред кабмина. Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
08:58 14.08.2025 (обновлено: 08:59 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук выступает в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости . Владимир Федоренко
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на Евразийском пространстве, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
"Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на евразийском пространстве. За последние пять лет наша IT-отрасль развивалась рекордными темпами и выросла гораздо лучше других отраслей экономики. Ее вклад в ВВП увеличился более чем в полтора раза. Количество сотрудников IT-компаний выросло более чем на 70%, а количество бюджетных мест на эти специальности в вузах увеличилось вдвое", - заявил вице-премьер в ходе киргизско-российского бизнес-форума.
По словам Оверчука, в России сформирована современная телекоммуникационная инфраструктура с доступом к скоростному и дешевому интернету. Для строительства сетей используется преимущественно российское телекоммуникационное оборудование. Также Россия является одним из мировых лидеров в сфере развития ИИ.
"Осознавая ключевое значения перехода к цифровому суверенитету, мы понимаем цену сотрудничества в этой сфере с нашими единомышленниками и союзниками. Россия активно отстаивает эту точку зрения на международных площадках… Сегодня цифровой суверенитет - не только неотъемлемое условие экономической стабильности и безопасности, но и путь к новым возможностям. ЕАЭС имеет все необходимое, чтобы в полной мере реализовать эти возможности. Совместными усилиями мы вносим и будем вносить существенный вклад в процветание нашего союза, граждан России и Киргизии", - подчеркнул зампред кабмина.
Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
