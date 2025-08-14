https://1prime.ru/20250814/overchuk-860699839.html
Оверчук назвал Россию локомотивом цифровой трансформации в ЕАЭС
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – ПРАЙМ. Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на Евразийском пространстве, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. "Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на евразийском пространстве. За последние пять лет наша IT-отрасль развивалась рекордными темпами и выросла гораздо лучше других отраслей экономики. Ее вклад в ВВП увеличился более чем в полтора раза. Количество сотрудников IT-компаний выросло более чем на 70%, а количество бюджетных мест на эти специальности в вузах увеличилось вдвое", - заявил вице-премьер в ходе киргизско-российского бизнес-форума. По словам Оверчука, в России сформирована современная телекоммуникационная инфраструктура с доступом к скоростному и дешевому интернету. Для строительства сетей используется преимущественно российское телекоммуникационное оборудование. Также Россия является одним из мировых лидеров в сфере развития ИИ. "Осознавая ключевое значения перехода к цифровому суверенитету, мы понимаем цену сотрудничества в этой сфере с нашими единомышленниками и союзниками. Россия активно отстаивает эту точку зрения на международных площадках… Сегодня цифровой суверенитет - не только неотъемлемое условие экономической стабильности и безопасности, но и путь к новым возможностям. ЕАЭС имеет все необходимое, чтобы в полной мере реализовать эти возможности. Совместными усилиями мы вносим и будем вносить существенный вклад в процветание нашего союза, граждан России и Киргизии", - подчеркнул зампред кабмина. Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
