Премьеры стран ЕАЭС подписали в Киргизии 10 документов

Премьеры стран ЕАЭС подписали в Киргизии 10 документов

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Премьеры стран ЕАЭС по итогам заседания межправительственного совета в Киргизии подписали десять документов, включая соглашение о развитии единого рынка лекарств, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев."Всего подписано 10 документов", - сказал председатель ЕЭК в заявлении для прессы по итогам Евразийского межправсовета ЕАЭС. Сагинтаев уточнил, что среди подписанных документов — распоряжение о годовом отчете ЕЭК по состоянию конкуренции на трансграничных рынках, распоряжение, касающееся концепции развития общего рынка лекарств в ЕАЭС, а также распоряжение о времени и месте проведения следующего заседания совета, которое состоится в конце сентября в Минске.Заседание Евразийского межправительственного совета прошло в городе Чолпон-Ате в Киргизии. В мероприятии в рамках официального визита в страну принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин.В работе совета также участвовали главы правительств стран-членов ЕАЭС — премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.Кроме того, на заседание прибыли представители государств-наблюдателей ЕАЭС: первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус присоединился к встрече в онлайн-формате.

