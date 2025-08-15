https://1prime.ru/20250815/eaes-860756802.html
ЕАЭС может стать авангардом экономики региона, заявили в Иране
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Тегеран верит, что Евразийский экономический союз может стать авангардом экономического управления в регионе, сообщил в пятницу первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. "Исламская республика Иран верит, что Евразийский экономический союз может стать авангардом создания регионального экономического управления. Будущий мир будет формироваться региональными альянсами и конвергенциями. В нашем регионе Евразийский экономический союз… благодаря своим огромным ресурсным потенциалам может оказывать влияние на формирование будущего мирового порядка, сохраняя и укрепляя потенциал своих членов в условиях растущего давления и вызовов", - заявил вице-премьер на заседании Евразийского межправсовета. По мнению чиновника, страны союза должны объединиться против мер и ограничений, вводимых некоторыми странами в целях повлиять на политику других государств. Также он призвал страны, являющиеся членами и наблюдателями в ЕАЭС, развивать сотрудничество в сфере современных технологий. "Сотрудничество Ирана с государствами-членами Евразийского экономического союза - это не просто экономическое партнерство, а долгосрочная стратегия создания сильного региона посредством укрепления национального суверенитета, содействия торговле, сотрудничеству в сфере энергии, технологий, создания совместной финансовой и банковской среды и расширения контакта между людьми", - подытожил Ареф. Заседание Евразийского межправительственного совета проходило в городе Чолпон-Ате в Киргизии. В рамках своего официального визита в республику в нем принимал участие премьер России Михаил Мишустин. В заседании также участвовали главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвовал в онлайн-режиме.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Тегеран верит, что Евразийский экономический союз может стать авангардом экономического управления в регионе, сообщил в пятницу первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.
"Исламская республика Иран верит, что Евразийский экономический союз может стать авангардом создания регионального экономического управления. Будущий мир будет формироваться региональными альянсами и конвергенциями. В нашем регионе Евразийский экономический союз… благодаря своим огромным ресурсным потенциалам может оказывать влияние на формирование будущего мирового порядка, сохраняя и укрепляя потенциал своих членов в условиях растущего давления и вызовов", - заявил вице-премьер на заседании Евразийского межправсовета.
По мнению чиновника, страны союза должны объединиться против мер и ограничений, вводимых некоторыми странами в целях повлиять на политику других государств. Также он призвал страны, являющиеся членами и наблюдателями в ЕАЭС, развивать сотрудничество в сфере современных технологий.
"Сотрудничество Ирана с государствами-членами Евразийского экономического союза - это не просто экономическое партнерство, а долгосрочная стратегия создания сильного региона посредством укрепления национального суверенитета, содействия торговле, сотрудничеству в сфере энергии, технологий, создания совместной финансовой и банковской среды и расширения контакта между людьми", - подытожил Ареф.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходило в городе Чолпон-Ате в Киргизии. В рамках своего официального визита в республику в нем принимал участие премьер России Михаил Мишустин.
В заседании также участвовали главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвовал в онлайн-режиме.
