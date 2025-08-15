Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Киргизии призвал ЕАЭС устранить препятствия на внутреннем рынке - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/eaes-860756981.html
Президент Киргизии призвал ЕАЭС устранить препятствия на внутреннем рынке
Президент Киргизии призвал ЕАЭС устранить препятствия на внутреннем рынке - 15.08.2025, ПРАЙМ
Президент Киргизии призвал ЕАЭС устранить препятствия на внутреннем рынке
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к устранению препятствий на внутреннем рынке, сообщили журналистам в... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T12:10+0300
2025-08-15T12:10+0300
экономика
россия
мировая экономика
киргизия
садыр жапаров
еаэс
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/17/837651707_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_cd03976f01219687fa5203e99ba811fa.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к устранению препятствий на внутреннем рынке, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства. Отмечается, что в пятницу президент встретился с главами правительств стран ЕАЭС, которые прибыли в Киргизию для участия в Евразийском межправсовете. Они обсудили вопросы интеграционного взаимодействия, наращивания совместных кооперационных проектов и усиление работы со странами-партнерами ЕАЭС. "Президент обозначил несколько направлений, на которых необходимо сконцентрировать внимание. В том числе устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, которые мешают свободному передвижению товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Также одним из приоритетных направлений является наращивание совместных кооперационных проектов в сфере промышленности и агропромышленности, локализация их в странах с малой экономикой", - говорится в сообщении. Жапаров выразил уверенность, что совместные усилия и принимаемые решения будут укреплять интеграционную основу для будущего Союза, чтобы обеспечить экономической рост и углубление сотрудничества во благо государств и региона в целом. Он подчеркнул, что для Киргизии участие в Евразийском экономическом союзе – приоритетное направление внешнеэкономической деятельности. В рамках Союза страна стремится к развитию совместных проектов, увеличению взаимных инвестиций и улучшению условий для бизнеса, что позволит всем участникам достигать синергии и уверенно двигаться вперед на фоне глобальных вызовов. "Кыргызстан на себе ощутил все преимущества членства в Союзе. Сформированы благоприятные условия для развития торгово-экономического сотрудничества, развивается сотрудничество с региональными партнерами и третьими странами", - цитирует президента его пресс-служба.
https://1prime.ru/20250815/sagintaev-860754738.html
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/17/837651707_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b29e9e45b6a3e3d72d592e39e9ebc2e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, киргизия, садыр жапаров, еаэс, рынок
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Садыр Жапаров, ЕАЭС, Рынок
12:10 15.08.2025
 
Президент Киргизии призвал ЕАЭС устранить препятствия на внутреннем рынке

Президент Киргизии Жапаров призвал страны ЕАЭС устранить препятствия на внутреннем рынке

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к устранению препятствий на внутреннем рынке, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что в пятницу президент встретился с главами правительств стран ЕАЭС, которые прибыли в Киргизию для участия в Евразийском межправсовете. Они обсудили вопросы интеграционного взаимодействия, наращивания совместных кооперационных проектов и усиление работы со странами-партнерами ЕАЭС.
"Президент обозначил несколько направлений, на которых необходимо сконцентрировать внимание. В том числе устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, которые мешают свободному передвижению товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Также одним из приоритетных направлений является наращивание совместных кооперационных проектов в сфере промышленности и агропромышленности, локализация их в странах с малой экономикой", - говорится в сообщении.
Жапаров выразил уверенность, что совместные усилия и принимаемые решения будут укреплять интеграционную основу для будущего Союза, чтобы обеспечить экономической рост и углубление сотрудничества во благо государств и региона в целом. Он подчеркнул, что для Киргизии участие в Евразийском экономическом союзе – приоритетное направление внешнеэкономической деятельности. В рамках Союза страна стремится к развитию совместных проектов, увеличению взаимных инвестиций и улучшению условий для бизнеса, что позволит всем участникам достигать синергии и уверенно двигаться вперед на фоне глобальных вызовов.
"Кыргызстан на себе ощутил все преимущества членства в Союзе. Сформированы благоприятные условия для развития торгово-экономического сотрудничества, развивается сотрудничество с региональными партнерами и третьими странами", - цитирует президента его пресс-служба.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
ЕАЭС и Китай активно внедряют цифровизацию грузоперевозок, заявили в ЕЭК
11:28
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИРГИЗИЯСадыр ЖапаровЕАЭСРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала