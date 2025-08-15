Президент Киргизии призвал ЕАЭС устранить препятствия на внутреннем рынке

https://1prime.ru/20250815/eaes-860756981.html

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к устранению препятствий на внутреннем рынке, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства. Отмечается, что в пятницу президент встретился с главами правительств стран ЕАЭС, которые прибыли в Киргизию для участия в Евразийском межправсовете. Они обсудили вопросы интеграционного взаимодействия, наращивания совместных кооперационных проектов и усиление работы со странами-партнерами ЕАЭС. "Президент обозначил несколько направлений, на которых необходимо сконцентрировать внимание. В том числе устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, которые мешают свободному передвижению товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Также одним из приоритетных направлений является наращивание совместных кооперационных проектов в сфере промышленности и агропромышленности, локализация их в странах с малой экономикой", - говорится в сообщении. Жапаров выразил уверенность, что совместные усилия и принимаемые решения будут укреплять интеграционную основу для будущего Союза, чтобы обеспечить экономической рост и углубление сотрудничества во благо государств и региона в целом. Он подчеркнул, что для Киргизии участие в Евразийском экономическом союзе – приоритетное направление внешнеэкономической деятельности. В рамках Союза страна стремится к развитию совместных проектов, увеличению взаимных инвестиций и улучшению условий для бизнеса, что позволит всем участникам достигать синергии и уверенно двигаться вперед на фоне глобальных вызовов. "Кыргызстан на себе ощутил все преимущества членства в Союзе. Сформированы благоприятные условия для развития торгово-экономического сотрудничества, развивается сотрудничество с региональными партнерами и третьими странами", - цитирует президента его пресс-служба.

