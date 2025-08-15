Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) в текущем году планирует начать финансирование около 300 новых проектов промышленных предприятий, общая сумма предоставленных в этом году льготных средств составит около 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Глава ведомства Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Челябинск принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда развития промышленности. Как отмечается в сообщении, за январь-июль 2025 года ФРП начал финансировать 139 проектов, а также продолжил финансировать 123 проекта по ранее заключенным договорам займов. "Общая сумма предоставленных льготных средств за этот период (семь месяцев с начала года - ред.) составила 39,1 миллиарда рублей. В 2025 году ФРП планирует начать финансирование порядка 300 новых проектов промышленных предприятий, а общая сумма предоставленных в этом году средств составит около 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
11:09 15.08.2025
 
Фонд развития промышленности планирует начать финансирование 300 проектов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
