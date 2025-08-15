https://1prime.ru/20250815/minpromtorg-860753542.html
Фонд развития промышленности планирует начать финансирование 300 проектов
Фонд развития промышленности планирует начать финансирование 300 проектов - 15.08.2025, ПРАЙМ
Фонд развития промышленности планирует начать финансирование 300 проектов
Фонд развития промышленности (ФРП) в текущем году планирует начать финансирование около 300 новых проектов промышленных предприятий, общая сумма предоставленных | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T11:09+0300
2025-08-15T11:09+0300
2025-08-15T11:09+0300
экономика
промышленность
бизнес
челябинск
антон алиханов
фрп
минпромторг
фонд развития промышленности
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_2580f3aa50c6d213bd3809462181fbfe.jpg
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) в текущем году планирует начать финансирование около 300 новых проектов промышленных предприятий, общая сумма предоставленных в этом году льготных средств составит около 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Глава ведомства Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Челябинск принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда развития промышленности. Как отмечается в сообщении, за январь-июль 2025 года ФРП начал финансировать 139 проектов, а также продолжил финансировать 123 проекта по ранее заключенным договорам займов. "Общая сумма предоставленных льготных средств за этот период (семь месяцев с начала года - ред.) составила 39,1 миллиарда рублей. В 2025 году ФРП планирует начать финансирование порядка 300 новых проектов промышленных предприятий, а общая сумма предоставленных в этом году средств составит около 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250814/kirgiziya-860731382.html
челябинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_c537cd33e4b5da5c77623c5bf8ea4a84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, челябинск, антон алиханов, фрп, минпромторг, фонд развития промышленности
Экономика, Промышленность, Бизнес, Челябинск, Антон Алиханов, ФРП, Минпромторг, Фонд развития промышленности
Фонд развития промышленности планирует начать финансирование 300 проектов
ФРП в 2025 году начнет финансирование около 300 новых проектов в промышленности
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) в текущем году планирует начать финансирование около 300 новых проектов промышленных предприятий, общая сумма предоставленных в этом году льготных средств составит около 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Глава ведомства Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Челябинск принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда развития промышленности.
Как отмечается в сообщении, за январь-июль 2025 года ФРП начал финансировать 139 проектов, а также продолжил финансировать 123 проекта по ранее заключенным договорам займов.
"Общая сумма предоставленных льготных средств за этот период (семь месяцев с начала года - ред.) составила 39,1 миллиарда рублей. В 2025 году ФРП планирует начать финансирование порядка 300 новых проектов промышленных предприятий, а общая сумма предоставленных в этом году средств составит около 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
РФ планирует локализовать производства авто в Киргизии, сообщил Минпромторг