Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Киргизии
Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Киргизии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T07:50+0300
2025-08-15T07:50+0300
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ата Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. Также во встрече принимают участие зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Евразийский межправительственный совет состоит из глав правительств государств-членов. К его компетенции относятся вопросы обеспечения реализации и контроля за исполнением Договора и решений Высшего Евразийского экономического совета. Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2024 года.
Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Киргизии

Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Арефом на заседании ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ата Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику.
Также во встрече принимают участие зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Евразийский межправительственный совет состоит из глав правительств государств-членов. К его компетенции относятся вопросы обеспечения реализации и контроля за исполнением Договора и решений Высшего Евразийского экономического совета.
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2024 года.
 
