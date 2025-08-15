https://1prime.ru/20250815/mishustin-860742935.html

Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Киргизии

Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Киргизии

2025-08-15T07:50+0300

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ата Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. Также во встрече принимают участие зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Евразийский межправительственный совет состоит из глав правительств государств-членов. К его компетенции относятся вопросы обеспечения реализации и контроля за исполнением Договора и решений Высшего Евразийского экономического совета. Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2024 года.

2025

