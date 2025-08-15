https://1prime.ru/20250815/mishustin-860747459.html

Мишустин призвал создать механизмы контроля стоимости товаров из-за рубежа

2025-08-15T09:14+0300

2025-08-15T09:14+0300

2025-08-15T09:15+0300

экономика

россия

киргизия

михаил мишустин

еаэс

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Странам ЕАЭС надо совместно сформировать механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Надо совместно сформировать и механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа. Внедрить единые подходы к применению системы управления рисками, чтобы оптимизировать работу контрольных служб и снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей", - сказал Мишустин на заседании.Глава кабмина также призвал страны ЕАЭС активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок.Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику.

киргизия

2025

Новости

россия, киргизия, михаил мишустин, еаэс