Мишустин призвал создать механизмы контроля стоимости товаров из-за рубежа
2025-08-15T09:14+0300
2025-08-15T09:15+0300
экономика
россия
киргизия
михаил мишустин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Странам ЕАЭС надо совместно сформировать механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Надо совместно сформировать и механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа. Внедрить единые подходы к применению системы управления рисками, чтобы оптимизировать работу контрольных служб и снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей", - сказал Мишустин на заседании.Глава кабмина также призвал страны ЕАЭС активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок.Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику.
россия, киргизия, михаил мишустин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Михаил Мишустин, ЕАЭС
09:14 15.08.2025 (обновлено: 09:15 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Странам ЕАЭС надо совместно сформировать механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Надо совместно сформировать и механизмы, которые обеспечат эффективный таможенный контроль стоимости товаров, поступающих на союзный рынок из-за рубежа. Внедрить единые подходы к применению системы управления рисками, чтобы оптимизировать работу контрольных служб и снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей", - сказал Мишустин на заседании.
Глава кабмина также призвал страны ЕАЭС активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук выступает в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Оверчук назвал Россию локомотивом цифровой трансформации в ЕАЭС
Вчера, 08:58
 
ЭкономикаРОССИЯКИРГИЗИЯМихаил МишустинЕАЭС
 
 
