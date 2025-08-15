https://1prime.ru/20250815/mishustin-860748314.html

Мишустин отметил рост числа стран, желающих расширить кооперацию с ЕАЭС

2025-08-15T09:33+0300

экономика

россия

киргизия

иран

михаил мишустин

еаэс

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Растет число стран, которые хотят расширять кооперацию с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Число стран, которые хотят расширять кооперацию с Союзом, – растет. В мае – вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. А "на полях" саммита в Минске – подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией", - сказал Мишустин на заседании. Он отметил, что вступление в силу этих договоренностей и их реализация поможет укрепить экономические связи между странами и способствовать увеличению товарооборота. "И, конечно, предприниматели – получат дополнительные возможности для экспорта своей продукции на растущие рынки Глобального Юга", - добавил Мишустин.

