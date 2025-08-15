Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил рост числа стран, желающих расширить кооперацию с ЕАЭС - 15.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост числа стран, желающих расширить кооперацию с ЕАЭС
2025-08-15T09:33+0300
2025-08-15T09:33+0300
экономика
россия
киргизия
иран
михаил мишустин
еаэс
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Растет число стран, которые хотят расширять кооперацию с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Число стран, которые хотят расширять кооперацию с Союзом, – растет. В мае – вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. А "на полях" саммита в Минске – подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией", - сказал Мишустин на заседании. Он отметил, что вступление в силу этих договоренностей и их реализация поможет укрепить экономические связи между странами и способствовать увеличению товарооборота. "И, конечно, предприниматели – получат дополнительные возможности для экспорта своей продукции на растущие рынки Глобального Юга", - добавил Мишустин.
россия, киргизия, иран, михаил мишустин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ИРАН, Михаил Мишустин, ЕАЭС
09:33 15.08.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Растет число стран, которые хотят расширять кооперацию с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику.
"Число стран, которые хотят расширять кооперацию с Союзом, – растет. В мае – вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. А "на полях" саммита в Минске – подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией", - сказал Мишустин на заседании.
Он отметил, что вступление в силу этих договоренностей и их реализация поможет укрепить экономические связи между странами и способствовать увеличению товарооборота.
"И, конечно, предприниматели – получат дополнительные возможности для экспорта своей продукции на растущие рынки Глобального Юга", - добавил Мишустин.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Мишустин призвал создать механизмы контроля стоимости товаров из-за рубежа
09:14
 
ЭкономикаРОССИЯКИРГИЗИЯИРАНМихаил МишустинЕАЭС
 
 
