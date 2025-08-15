Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Межправсовет ЕАЭС зафиксировал рост поступлений от ввозных пошлин - 15.08.2025
Межправсовет ЕАЭС зафиксировал рост поступлений от ввозных пошлин
Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрели ежегодный отчет Евразийской экономической комиссии о зачислении и распределении сумм... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T12:47+0300
2025-08-15T12:47+0300
экономика
мировая экономика
киргизия
евразийская экономическая комиссия
еаэс
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрели ежегодный отчет Евразийской экономической комиссии о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, зафиксирован рост поступлений от ввозных пошлин, сообщила пресс-служба ЕЭК. Заседание Евразийского межправительственного совета прошло 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии. Члены ЕМПС рассмотрели значимые вопросы евразийской экономической интеграции. "Согласно документу в 2024 году в бюджеты стран Союза поступило 15,2 миллиарда долларов, что почти на 3% больше, чем в 2023 году. Этот показатель стал максимальным с 2015 года", - говорится в сообщении. В документе проанализированы факторы, влияющие на объемы таможенных платежей, – динамика импортных поставок и структура торговых потоков, изменения ставок Единого таможенного тарифа (ЕТТ), а также применяемые тарифные льготы и "изъятия" из ЕТТ. Добавлен новый раздел о работе над методикой расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС. "Рост объема ввозных таможенных пошлин свидетельствует о положительной динамике, и наша задача не только поддерживать текущие показатели, но и создавать условия для дальнейшего увеличения экономического эффекта от интеграции", – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов. Межправсовет поручил Коллегии ЕЭК продолжить работу над мониторингом зачисления и распределения между бюджетами государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин.
мировая экономика, киргизия, евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
12:47 15.08.2025
 
Межправсовет ЕАЭС зафиксировал рост поступлений от ввозных пошлин

ЕЭК зафиксировала рост поступлений от ввозных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС

Вход на зону таможенного контроля Московской областной таможни
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрели ежегодный отчет Евразийской экономической комиссии о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, зафиксирован рост поступлений от ввозных пошлин, сообщила пресс-служба ЕЭК.
Заседание Евразийского межправительственного совета прошло 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии. Члены ЕМПС рассмотрели значимые вопросы евразийской экономической интеграции.
"Согласно документу в 2024 году в бюджеты стран Союза поступило 15,2 миллиарда долларов, что почти на 3% больше, чем в 2023 году. Этот показатель стал максимальным с 2015 года", - говорится в сообщении.
В документе проанализированы факторы, влияющие на объемы таможенных платежей, – динамика импортных поставок и структура торговых потоков, изменения ставок Единого таможенного тарифа (ЕТТ), а также применяемые тарифные льготы и "изъятия" из ЕТТ. Добавлен новый раздел о работе над методикой расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС.
"Рост объема ввозных таможенных пошлин свидетельствует о положительной динамике, и наша задача не только поддерживать текущие показатели, но и создавать условия для дальнейшего увеличения экономического эффекта от интеграции", – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Межправсовет поручил Коллегии ЕЭК продолжить работу над мониторингом зачисления и распределения между бюджетами государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин.
