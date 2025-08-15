https://1prime.ru/20250815/poshliny-860760027.html
Межправсовет ЕАЭС зафиксировал рост поступлений от ввозных пошлин
Межправсовет ЕАЭС зафиксировал рост поступлений от ввозных пошлин
2025-08-15T12:47+0300
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрели ежегодный отчет Евразийской экономической комиссии о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, зафиксирован рост поступлений от ввозных пошлин, сообщила пресс-служба ЕЭК. Заседание Евразийского межправительственного совета прошло 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии. Члены ЕМПС рассмотрели значимые вопросы евразийской экономической интеграции. "Согласно документу в 2024 году в бюджеты стран Союза поступило 15,2 миллиарда долларов, что почти на 3% больше, чем в 2023 году. Этот показатель стал максимальным с 2015 года", - говорится в сообщении. В документе проанализированы факторы, влияющие на объемы таможенных платежей, – динамика импортных поставок и структура торговых потоков, изменения ставок Единого таможенного тарифа (ЕТТ), а также применяемые тарифные льготы и "изъятия" из ЕТТ. Добавлен новый раздел о работе над методикой расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС. "Рост объема ввозных таможенных пошлин свидетельствует о положительной динамике, и наша задача не только поддерживать текущие показатели, но и создавать условия для дальнейшего увеличения экономического эффекта от интеграции", – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов. Межправсовет поручил Коллегии ЕЭК продолжить работу над мониторингом зачисления и распределения между бюджетами государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин.
