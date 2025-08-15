https://1prime.ru/20250815/rynok-860761620.html

Межправсовет ЕАЭС утвердил концепции развития общего рынка лекарств

Межправсовет ЕАЭС утвердил концепции развития общего рынка лекарств - 15.08.2025, ПРАЙМ

Межправсовет ЕАЭС утвердил концепции развития общего рынка лекарств

На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате утверждены концепция развития общего рынка лекарственных средств и концепция развития общего | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T13:18+0300

2025-08-15T13:18+0300

2025-08-15T13:18+0300

экономика

бизнес

россия

киргизия

еаэс

евразийская экономическая комиссия

https://cdnn.1prime.ru/img/76220/80/762208015_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bce393c1870c6c3c76f9b52899764d65.jpg

МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате утверждены концепция развития общего рынка лекарственных средств и концепция развития общего рынка медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Заседание Евразийского межправительственного совета прошло 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии. "На заседании Евразийского межправительственного совета 15 августа в Чолпон-Ате... утверждена концепция развития общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза. Цель документа – обеспечение устойчивого функционирования этого рынка на принципах обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству лекарств", - говорится в сообщении. Также межправсовет утвердил концепцию развития общего рынка медицинских изделий в рамках в рамках Евразийского экономического союза. Что касается лекарственных средств, то они с 2026 года должны иметь регистрационные удостоверения ЕАЭС. "До 2026 года сохранят свое действие выданные по национальным правилам регистрационные удостоверения лекарственных препаратов. Для возможности дальнейшего обращения на таможенной территории ЕАЭС такие лекарства должны пройти процедуру приведения регистрационных досье в соответствие с актами Союза и быть включенным в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС. С 1 января 2026 года в государствах-членах должны обращаться лекарственные препараты, имеющие только регистрационные удостоверения ЕАЭС", - говорится в сообщении. Концепция развития общего рынка медицинских изделий призвана помочь развитию цифровых процессов при регистрации и обращении медизделий, упростив таким образом бизнес-процессы в странах Союза. Особое внимание в концепции уделено вопросам безопасности материалов, из которых изготавливаются медицинские изделия, а также целесообразности установления в праве Союза подходов к применению аддитивных технологий в сфере обращения медизделий и их стандартизации. Продолжится взаимодействие государств-членов по гармонизации требований к оценке медицинских изделий, сообщила пресс-служба.

https://1prime.ru/20250815/aktsii-860751151.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, киргизия, еаэс, евразийская экономическая комиссия