Межправсовет ЕАЭС утвердил концепции развития общего рынка лекарств
Межправсовет ЕАЭС утвердил концепции развития общего рынка лекарств
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате утверждены концепция развития общего рынка лекарственных средств и концепция развития общего рынка медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Заседание Евразийского межправительственного совета прошло 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии. "На заседании Евразийского межправительственного совета 15 августа в Чолпон-Ате... утверждена концепция развития общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза. Цель документа – обеспечение устойчивого функционирования этого рынка на принципах обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству лекарств", - говорится в сообщении. Также межправсовет утвердил концепцию развития общего рынка медицинских изделий в рамках в рамках Евразийского экономического союза. Что касается лекарственных средств, то они с 2026 года должны иметь регистрационные удостоверения ЕАЭС. "До 2026 года сохранят свое действие выданные по национальным правилам регистрационные удостоверения лекарственных препаратов. Для возможности дальнейшего обращения на таможенной территории ЕАЭС такие лекарства должны пройти процедуру приведения регистрационных досье в соответствие с актами Союза и быть включенным в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС. С 1 января 2026 года в государствах-членах должны обращаться лекарственные препараты, имеющие только регистрационные удостоверения ЕАЭС", - говорится в сообщении. Концепция развития общего рынка медицинских изделий призвана помочь развитию цифровых процессов при регистрации и обращении медизделий, упростив таким образом бизнес-процессы в странах Союза. Особое внимание в концепции уделено вопросам безопасности материалов, из которых изготавливаются медицинские изделия, а также целесообразности установления в праве Союза подходов к применению аддитивных технологий в сфере обращения медизделий и их стандартизации. Продолжится взаимодействие государств-членов по гармонизации требований к оценке медицинских изделий, сообщила пресс-служба.
