Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Узбекистан подготовил программу агрокооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предлагает провести консультации для ее согласования, заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов "В целях решения вопросов продовольственной безопасности предлагаем в ближайшее время провести экспертные консультации для согласования подготовленной узбекской стороной программы агрокооперации", - сказал Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. По его словам, этот документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. В заседании межправсовета в Киргизии участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.

