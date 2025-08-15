https://1prime.ru/20250815/uzbekistan-860751299.html
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС - 15.08.2025, ПРАЙМ
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предлагает провести консультации для ее согласования, заявил... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:27+0300
2025-08-15T10:27+0300
2025-08-15T10:28+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
киргизия
узбекистан
казахстан
михаил мишустин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_232f110c6f16b4088ed5ebfff5d79593.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Узбекистан подготовил программу агрокооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предлагает провести консультации для ее согласования, заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов "В целях решения вопросов продовольственной безопасности предлагаем в ближайшее время провести экспертные консультации для согласования подготовленной узбекской стороной программы агрокооперации", - сказал Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. По его словам, этот документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. В заседании межправсовета в Киргизии участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.
https://1prime.ru/20250815/eaes-860750413.html
киргизия
узбекистан
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80821a3bbb2d8c0c8ac1c60ee0c85f1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, киргизия, узбекистан, казахстан, михаил мишустин, еаэс
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, Михаил Мишустин, ЕАЭС
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС
Премьер Арипов: Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Узбекистан подготовил программу агрокооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предлагает провести консультации для ее согласования, заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов
"В целях решения вопросов продовольственной безопасности предлагаем в ближайшее время провести экспертные консультации для согласования подготовленной узбекской стороной программы агрокооперации", - сказал Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате.
По его словам, этот документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.
Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года.
В заседании межправсовета в Киргизии участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.
Премьер Белоруссии предложил ряд целей для развития ЕАЭС