Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС - 15.08.2025
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС - 15.08.2025, ПРАЙМ
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предлагает провести консультации для ее согласования, заявил... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:27+0300
2025-08-15T10:28+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
киргизия
узбекистан
казахстан
михаил мишустин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_232f110c6f16b4088ed5ebfff5d79593.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Узбекистан подготовил программу агрокооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предлагает провести консультации для ее согласования, заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов "В целях решения вопросов продовольственной безопасности предлагаем в ближайшее время провести экспертные консультации для согласования подготовленной узбекской стороной программы агрокооперации", - сказал Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате. По его словам, этот документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. В заседании межправсовета в Киргизии участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.
киргизия
узбекистан
казахстан
сельское хозяйство, россия, киргизия, узбекистан, казахстан, михаил мишустин, еаэс
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, Михаил Мишустин, ЕАЭС
10:27 15.08.2025 (обновлено: 10:28 15.08.2025)
 
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС

Премьер Арипов: Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Узбекистан подготовил программу агрокооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предлагает провести консультации для ее согласования, заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов
"В целях решения вопросов продовольственной безопасности предлагаем в ближайшее время провести экспертные консультации для согласования подготовленной узбекской стороной программы агрокооперации", - сказал Арипов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате.
По его словам, этот документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.
Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года.
В заседании межправсовета в Киргизии участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава белорусского правительства Александр Турчин, руководитель правительства Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров Киргизии – руководитель Администрации Президента Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в Чолпон-Ата - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Премьер Белоруссии предложил ряд целей для развития ЕАЭС
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯКИРГИЗИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНМихаил МишустинЕАЭС
 
 
