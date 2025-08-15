https://1prime.ru/20250815/zasedanie-860749802.html

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске - 15.08.2025, ПРАЙМ

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 29-30 сентября в Минске, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T10:14+0300

2025-08-15T10:14+0300

2025-08-15T10:14+0300

экономика

киргизия

минск

белоруссия

михаил мишустин

евразийская экономическая комиссия

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_79c461518f29951653523faacc21d439.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 29-30 сентября в Минске, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "Следующее заседание ЕМПС пройдет 29-30 сентября в Минске", - заявил председатель ЕЭК в заявлении для прессы по итогам заседания Евразийского межправсовета. Заседание Евразийского межправительственного совета проходило в городе Чолпон-Ате в Киргизии. В рамках своего официального визита в республику в нем принимал участие премьер России Михаил Мишустин. В заседании также участвовали главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвовал в онлайн-режиме.

https://1prime.ru/20250815/torgi-860748859.html

киргизия

минск

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киргизия, минск, белоруссия, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, еаэс