Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске - 15.08.2025, ПРАЙМ
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 29-30 сентября в Минске, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:14+0300
2025-08-15T10:14+0300
2025-08-15T10:14+0300
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске
ЕЭК: следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 29-30 сентября в Минске, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"Следующее заседание ЕМПС пройдет 29-30 сентября в Минске", - заявил председатель ЕЭК в заявлении для прессы по итогам заседания Евразийского межправсовета.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходило в городе Чолпон-Ате в Киргизии. В рамках своего официального визита в республику в нем принимал участие премьер России Михаил Мишустин.
В заседании также участвовали главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвовал в онлайн-режиме.
