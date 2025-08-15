Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске - 15.08.2025
https://1prime.ru/20250815/zasedanie-860749802.html
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске - 15.08.2025, ПРАЙМ
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 29-30 сентября в Минске, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:14+0300
2025-08-15T10:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_79c461518f29951653523faacc21d439.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 29-30 сентября в Минске, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "Следующее заседание ЕМПС пройдет 29-30 сентября в Минске", - заявил председатель ЕЭК в заявлении для прессы по итогам заседания Евразийского межправсовета. Заседание Евразийского межправительственного совета проходило в городе Чолпон-Ате в Киргизии. В рамках своего официального визита в республику в нем принимал участие премьер России Михаил Мишустин. В заседании также участвовали главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвовал в онлайн-режиме.
10:14 15.08.2025
 
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске

ЕЭК: следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске

© Фото : Евразийская экономическая комиссия Здание ЕЭК
Здание ЕЭК - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© Фото : Евразийская экономическая комиссия
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 29-30 сентября в Минске, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"Следующее заседание ЕМПС пройдет 29-30 сентября в Минске", - заявил председатель ЕЭК в заявлении для прессы по итогам заседания Евразийского межправсовета.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходило в городе Чолпон-Ате в Киргизии. В рамках своего официального визита в республику в нем принимал участие премьер России Михаил Мишустин.
В заседании также участвовали главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвовал в онлайн-режиме.
15.08.2025
Мишутин отметил перспективы развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС
10:07
 
