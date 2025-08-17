Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЧС уточнило данные о погибших в результате ЧП в Рязанской области - 17.08.2025
МЧС уточнило данные о погибших в результате ЧП в Рязанской области
В результате ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. | 17.08.2025, ПРАЙМ
происшествия
рязанская область
чп
погибшие
мчс
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В результате ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Аварийно-спасательные работы в Рязанской области продолжаются. Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы после происшествия в посёлке Лесной. Кроме того, психологи МЧС России непрерывно работают на месте происшествия... На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что проводятся работы в тесной взаимосвязи с представителями правоохранительных органов и правительством региона, также специалисты МЧС России принимают участие в сопровождении процедуры опознания, участвуют в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.
рязанская область
Происшествия, Рязанская область, ЧП, погибшие, МЧС
20:38 17.08.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В результате ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
"Аварийно-спасательные работы в Рязанской области продолжаются. Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы после происшествия в посёлке Лесной. Кроме того, психологи МЧС России непрерывно работают на месте происшествия... На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся работы в тесной взаимосвязи с представителями правоохранительных органов и правительством региона, также специалисты МЧС России принимают участие в сопровождении процедуры опознания, участвуют в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.
Заголовок открываемого материала