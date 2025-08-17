https://1prime.ru/20250817/chp-860828012.html

МЧС уточнило данные о погибших в результате ЧП в Рязанской области

МЧС уточнило данные о погибших в результате ЧП в Рязанской области - 17.08.2025, ПРАЙМ

МЧС уточнило данные о погибших в результате ЧП в Рязанской области

В результате ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T20:38+0300

2025-08-17T20:38+0300

2025-08-17T20:38+0300

происшествия

рязанская область

чп

погибшие

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В результате ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Аварийно-спасательные работы в Рязанской области продолжаются. Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы после происшествия в посёлке Лесной. Кроме того, психологи МЧС России непрерывно работают на месте происшествия... На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что проводятся работы в тесной взаимосвязи с представителями правоохранительных органов и правительством региона, также специалисты МЧС России принимают участие в сопровождении процедуры опознания, участвуют в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.

https://1prime.ru/20250813/morspassluzhba-860686152.html

рязанская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рязанская область, чп, погибшие, мчс