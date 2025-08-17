https://1prime.ru/20250817/svo-860827321.html

Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции"

Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции"

ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" на харьковском направлении, в результате которой ВСУ лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта. "Харьковское направление. Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ … провела совместно с артиллеристами блестящую боевую операцию, в ходе которой укронацисты лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Точные сбросы с беспилотников, рассказал глава региона, тараны FPV-дронов и разящие удары артиллеристов нанесли значительный урон ВСУ, превратив в негодность их блиндажи и миномётный расчёт, добавил он. "Как говорится, были бы цели, а снаряды всегда найдутся. Молодцы, воины", - отметил Кадыров.

