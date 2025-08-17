Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250817/svo-860827321.html
Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции"
Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" - 17.08.2025, ПРАЙМ
Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции"
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" на харьковском направлении, в результате которой ВСУ лишились нескольких блиндажей и... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T20:02+0300
2025-08-17T20:02+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
рамзан кадыров
вс рф
военная операция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848677735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3e0efbda7e797bd60cbd96dea229624f.jpg
ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" на харьковском направлении, в результате которой ВСУ лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта. "Харьковское направление. Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ … провела совместно с артиллеристами блестящую боевую операцию, в ходе которой укронацисты лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Точные сбросы с беспилотников, рассказал глава региона, тараны FPV-дронов и разящие удары артиллеристов нанесли значительный урон ВСУ, превратив в негодность их блиндажи и миномётный расчёт, добавил он. "Как говорится, были бы цели, а снаряды всегда найдутся. Молодцы, воины", - отметил Кадыров.
https://1prime.ru/20250810/vsu-860540109.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848677735_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_9137292d9efdffd863c388fa800636a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, рамзан кадыров, вс рф, военная операция
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, Рамзан Кадыров, ВС РФ, военная операция
20:02 17.08.2025
 
Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции"

Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" на харьковском направлении

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "блестящей боевой операции" на харьковском направлении, в результате которой ВСУ лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта.
"Харьковское направление. Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ … провела совместно с артиллеристами блестящую боевую операцию, в ходе которой укронацисты лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Точные сбросы с беспилотников, рассказал глава региона, тараны FPV-дронов и разящие удары артиллеристов нанесли значительный урон ВСУ, превратив в негодность их блиндажи и миномётный расчёт, добавил он.
"Как говорится, были бы цели, а снаряды всегда найдутся. Молодцы, воины", - отметил Кадыров.
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне
10 августа, 19:19
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеРамзан КадыровВС РФвоенная операция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала