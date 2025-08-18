https://1prime.ru/20250818/neft-860871037.html

"Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузки нефти с ВПУ

"Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузки нефти с ВПУ - 18.08.2025, ПРАЙМ

"Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузки нефти с ВПУ

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил отгрузки нефти с выносного причального устройства (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки... | 18.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил отгрузки нефти с выносного причального устройства (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора в марте, сообщил КТК.В конце марта КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем Приморский районный суд Новороссийска назначил КТК штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов. Консорциум 9 апреля запустил ВПУ-1, а работа второго причала была приостановлена."14 августа была проведена инспекция РМРС на выведенном из эксплуатации ВПУ КТК-2 в целях восстановления класса в ФАУ "Российский морской регистр судоходства". Согласно заключению РМРС, класс ВПУ КТК-2 восстановлен. В период простоя на ВПУ КТК-2 были заменены все плавучие и подводные шланги согласно плана 2025 года, а также два гидрокомпенсатора. В настоящее время указанное причальное устройство работает в штатном режиме. Отгрузка нефти осуществляется посредством ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2", - говорится в сообщении.В то же время с 15 августа КТК планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов."Грузоотправители КТК в целях обеспечения непрерывности процесса добычи и транспортировки нефти были уведомлены о проведении ремонтных работ заблаговременно. Минэнерго Казахстана учитывает сроки планово-предупредительных ремонтов на объектах КТК при формировании графика транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск", - добавили в консорциуме.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

новороссийск

казахстан

черное море

2025

