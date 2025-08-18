Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузки нефти с ВПУ - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/neft-860871037.html
"Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузки нефти с ВПУ
"Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузки нефти с ВПУ - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузки нефти с ВПУ
"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил отгрузки нефти с выносного причального устройства (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T17:44+0300
2025-08-18T18:00+0300
нефть
россия
новороссийск
ктк
ространснадзор
казахстан
транснефть
черное море
https://cdnn.1prime.ru/img/83146/49/831464928_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd51d83d667922fa6ad2e3311d1a02be.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил отгрузки нефти с выносного причального устройства (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора в марте, сообщил КТК.В конце марта КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем Приморский районный суд Новороссийска назначил КТК штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов. Консорциум 9 апреля запустил ВПУ-1, а работа второго причала была приостановлена."14 августа была проведена инспекция РМРС на выведенном из эксплуатации ВПУ КТК-2 в целях восстановления класса в ФАУ "Российский морской регистр судоходства". Согласно заключению РМРС, класс ВПУ КТК-2 восстановлен. В период простоя на ВПУ КТК-2 были заменены все плавучие и подводные шланги согласно плана 2025 года, а также два гидрокомпенсатора. В настоящее время указанное причальное устройство работает в штатном режиме. Отгрузка нефти осуществляется посредством ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2", - говорится в сообщении.В то же время с 15 августа КТК планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов."Грузоотправители КТК в целях обеспечения непрерывности процесса добычи и транспортировки нефти были уведомлены о проведении ремонтных работ заблаговременно. Минэнерго Казахстана учитывает сроки планово-предупредительных ремонтов на объектах КТК при формировании графика транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск", - добавили в консорциуме.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://1prime.ru/20250818/neft-860870558.html
новороссийск
казахстан
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83146/49/831464928_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60bcde49ecc9a4f1db5df2d18ad892bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, новороссийск, ктк, ространснадзор, казахстан, транснефть, черное море
Нефть, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, КТК, Ространснадзор, КАЗАХСТАН, Транснефть, Черное море
17:44 18.08.2025 (обновлено: 18:00 18.08.2025)
 
"Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил отгрузки нефти с ВПУ

КТК возобновил отгрузки нефти с приостановленного ВПУ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Новороссийск. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил отгрузки нефти с выносного причального устройства (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора в марте, сообщил КТК.
В конце марта КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем Приморский районный суд Новороссийска назначил КТК штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов. Консорциум 9 апреля запустил ВПУ-1, а работа второго причала была приостановлена.
"14 августа была проведена инспекция РМРС на выведенном из эксплуатации ВПУ КТК-2 в целях восстановления класса в ФАУ "Российский морской регистр судоходства". Согласно заключению РМРС, класс ВПУ КТК-2 восстановлен. В период простоя на ВПУ КТК-2 были заменены все плавучие и подводные шланги согласно плана 2025 года, а также два гидрокомпенсатора. В настоящее время указанное причальное устройство работает в штатном режиме. Отгрузка нефти осуществляется посредством ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2", - говорится в сообщении.
В то же время с 15 августа КТК планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов.
"Грузоотправители КТК в целях обеспечения непрерывности процесса добычи и транспортировки нефти были уведомлены о проведении ремонтных работ заблаговременно. Минэнерго Казахстана учитывает сроки планово-предупредительных ремонтов на объектах КТК при формировании графика транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск", - добавили в консорциуме.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Казахстан развивает дополнительные маршруты поставок нефти
17:40
 
НефтьРОССИЯНОВОРОССИЙСККТКРостранснадзорКАЗАХСТАНТранснефтьЧерное море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала