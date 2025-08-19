https://1prime.ru/20250819/rossiya-860948636.html

Венгрия поблагодарила Россию за оперативный ремонт нефтепровода "Дружба"

Венгрия поблагодарила Россию за оперативный ремонт нефтепровода "Дружба" - 19.08.2025, ПРАЙМ

Венгрия поблагодарила Россию за оперативный ремонт нефтепровода "Дружба"

19.08.2025

БУДАПЕШТ, 19 августа – ПРАЙМ. Транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, приостановленный из-за атаки со стороны Украины в ночь на понедельник, был возобновлён. Будапешт выражает благодарность России за быстрый ремонт работ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой", - написал Сийярто в соцсети Facebook *.Как он отметил, Венгрия ожидает от Украины, что она воздержится от новых атак на нефтепровод, критически важный для энергоснабжения страны.В понедельник Сийярто объявил, что поставки нефти в Венгрию были приостановлены на неопределённое время из-за атаки Украины на "Дружбу". По данному нефтепроводу российская нефть поступала в Венгрию и Словакию.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской

